CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek derdi koltuğu

CHP'de tabanın itirazına rağmen 31 Mart 2019'daki yerel seçime İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş ile girme kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm hesaplarını 1 Nisan 2019 tarihine göre yapıyor. Muharrem İnce'nin başını çektiği muhaliflerin yerel seçimden sonra kendisini devirmek için harekete geçeceğini gören CHP lideri umudunu Ankara adayı Mansur Yavaş'a bağladı. Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın Ankara seçimlerini kazanması durumunda muhalifleri susturarak koltuğunu sağlama alacak. 25 yıl aradan sonra başkentte belediyeyi alan CHP Genel Başkanı olma hesapları yapan Kılıçdaroğlu, partideki en büyük rakibi İnce'ye bir darbe de İstanbul'da vuracak.

İSTANBUL PLANI

CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'nun öncelikli hedefi İnce'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da aldığı yüzde 36 oy oranını geçmek olacak. İmamoğlu yüzde 36'yı geçerse CHP liderinin ince planı tutmuş olacak. CHP tabanına "İstanbul'da seçimi alamadık ama hiç tanınmamış bir aday bile İnce'den daha çok oy topladı" mesajı verilecek. Bu plan tutarsa İnce'nin CHP Genel Başkanlığı iddiası da tamamen sona erecek. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara hesaplarının tutmaması durumunda ise CHP'de büyük bir parti içi iktidar yarışı yaşanacak.

31 MART'A KADAR SESSİZLİK

Kılıçdaroğlu'nun çifte hesapla tasfiye etmeye çalıştığı Muharrem İnce 31 Mart akşamına kadar susma kararı aldı. "Maraza çıkarmamaya çalışıyorum. Gördüğüm bir sürü yanlışlık var ama susuyorum" diyen İnce'ye bir darbe de olağanüstü kurultay sürecinde kendisine destek veren 9 büyükşehirde vuruldu. CHP yönetimi İnce ile birlikte hareket eden Manisa, Balıkesir, Denizli, Trabzon, Samsun, Sakarya, Konya, Gaziantep ve Kocaeli'nde aday çıkarmama kararı aldı. CHP bu illerde İyi Parti adaylarını destekleyecek. İnce'ye destek veren isimler ise belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerine aday olamayacak. CHP'de yerel seçim sonrasında Kılıçdaroğlu'nu devirmek için harekete geçecek muhaliflerin ilk imzaları bu 9 ilden toplaması bekleniyor.