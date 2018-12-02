CHP'nin başkan adayı Ercüment Çervatoğlu'ndan skandal özerklik çağrısı

CHP'nin Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Ercüment Çervatoğlu, seçim çalışmalarına büyük bir skandala imza atarak başladı. Çervatoğlu, seçim bildirgesinde Fındıklı 'ya özerk yönetim vaadinde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı HDP'yi öven paylaşımlarıyla tepki çeken Çervatoğlu seçim bildirgesinde "Sosyal ve kültürel değerlerin yaşatılarak yarınlara taşındığı, yaşamsal alanlarımızın ve üretimlerimizin paylaşıldığı özerkliğimizin vazgeçilmez bir yönetim anlayışı olarak kabul edildiği yapılar haline getirilmek için mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.

"ÖZERKLİĞİ TARTIŞABİLİRİZ!"

CHP'nin Parti Meclisi tarafından onaylanan Fındıklı adayı Ercüment Çervatoğlu'nun sahaya iner inmez HDP'nin "özerk yönetimler" tezini gündeme getirmesi şaşkınlık yarattı. Çervatoğlu, sosyal medyadan kendisini eleştiren bir vatandaşa verdiği cevapta ise yeni bir skandala daha imza attı. Özerkliğin tartışılması gerektiğini, kendisinin daha önce görev yaptığı Makine Mühendisleri Odası'nda da özerkliği savunduğunu belirten Çervatoğlu "Ben belediyecilikte de özerkliği savunuyorum. Belediyeler özerk olmazsa partilerin güdümünde olur. Bilimi ve tekniği ancak özerk olursak halkımızın hizmetine sunabiliriz. Yoksa yardakçı olunur" dedi. CHP'nin skandal başkan adayı Çervatoğlu, HDP'nin terör örgütü yöneticiliğinden tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, PYD terör örgütü elebaşlarından Salih Müslim ve Leyla Zana'nın haberlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Çervetoğlu, 2015 yılında HDP'nin Trabzon'da örgütlenmesi için çağrıda bulunan "Trabzon Sivil İnisiyatif Grubu" üyeleri arasında bulunuyor.

"KOBANİ DİRENİYOR!"

Çervetoğlu, 2014 yılındaki Kobani olayları sırasında PYD'li terörist Salih Müslim'in "Kobani düşmedi, halk direniyor" açıklamasını RT ederek destek verdi. 7 Haziran seçimlerin öncesinde HDP'nin barajı aşarak Meclis'e girmesi için çabalayan Çervetoğlu'nun bu dönemde sosyal medya hesabından sık sık Selahattin Demirtaş ve Leyla Zana'nın haberlerini paylaştığı görülüyor. Demirtaş'ın haberleri dışında mitinglerinden de fotoğraflar paylaşan Çervetoğlu, PKK'ya yakın hesaplardan alıntıladığı "Bu gördüğünüz foto, film sahnesi değil. Özgürlüğe susamış bir halk yürüyor" ifadesini kullanmaktan da çekinmiyor. Demirtaş'ın "Sokakta direnmek meşrudur" açıklamasını twitter hesabından destek veren Çervetoğlu, PKK'ya kaynak aktaran HDP'li belediyelere kayyım atanmasını da eleştiriyor. Çervetoğlu'nun paylaşımlarından birinde "Belediyeler kaynaklarını PKK'ya aktarıyor iddiası bir saçmalık. Maaşları ödeyemeyen belediye hangi kaynağı aktarsın! Bu AKP darbeciliği" ifadesi kullanılıyor.