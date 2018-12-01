Terör ve suç örgütlerinin gözü 800 bin Suriyeli yetim ve öksüz çocukta

Suriye'de 2011 yılında başlayan ayaklanma ve iç savaşta 800 bin çocuk anne ve babasını kaybederek sahipsiz kaldı. Küçük bir bölümü Suriye, Türkiye ve Ürdün'deki yetimhanelerde hayata tutunmaya çalışan çocukların çoğu sokaklarda yaşıyor. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamit Hancı, Suriyeli yetim ve öksüz çocukların terör örgütleri başta olmak üzere uyuşturucu ve fuhuş çetelerinin hedefinde olduğu açıkladı. Türkiye'de binlerce ailenin evlat edinmek için sıra beklediğini hatırlatan Hancı " Suriyeli sahipsiz çocuklar önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından biri olacak. Eğer tedbir alınmazsa bu çocuklar uyuşturucu, organize suç, fuhuş çeteleri ve terör örgütlerinin kucağına düşebilir. Türkiye'de çok sayıda aile evlat edinmek için sırada bekliyor. Bir an önce kimsesiz Suriyeli çocukların evlat edinilmelerini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı" uyarısında bulundu.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye'de 2 bin 100 aile evlat edinme sırasında bekliyor. Suriyeli kimsesiz çocukların evlat edinilmesinin kolaylaştırılması için ise yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Türkiye'de Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan çocuk evlat edinmek isteyen kişilerin en az 5 yıldan beri evli olmaları gerekiyor. Eşlerden birinin 30 yaşını aşmış olması, evlat edinmek isteyen kişilerin evlatlık olarak almak istedikleri çocuktan en az 18 yaş büyük olması da aranan şartlar arasında bulunuyor. Evlatlık alınmak istenen çocuk hemen ailenin nüfusuna verilmiyor. Çocuk 1 yıl süreyle geçici olarak bakımını sağlanması için ailenin yanına veriliyor. Bu süre içinde çocuk kaldığı evde bakanlık yetkilileri tarafından denetleniyor. Devlet denetimindeki evlatlık verme işlemleri mahkeme kararı ile gerçekleşiyor. Mahkeme çocuğu evlatlık vermeye hükmettikten sonra aile, çocuğu diğer nüfusundan sildirerek kendi nüfus kaydına aldırabiliyor. Bu işlemin ardından çocuğun nüfustaki anne baba hanesine evlat edinen kişilerin adı yazılıyor.