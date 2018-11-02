CHP’de öz evlatlar isyanı

CHP'de 3 büyük kent başta olmak üzere birçok büyükşehirde merkez sağ kökenli isimleri aday göstermeye hazırlanan Kemal Kılıçdraoğlu'na tepki büyüyor. İstanbul'da AK Partili eski bakan Abdullatif Şener, Ankara'da eski MHP'li Mansur Yavaş, İzmir'de ise eski DYP'li Abdul Batur'un üzerinde duran Kılıçdaroğlu'na ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. Altay'ın kendisine "Ankara'da Mansur Yavaş'ı aday gösterecek misiniz" diye soran gazetecilere "Adaylarımız partimizin öz evlatlarından gösterilecek" cevabını vermesi CHP yönetimine üstü kapalı uyarı olarak değerlendirildi. CHP'de çok sayıda milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi yerel seçimde merkez sağ isimler yerine ön seçimden çıkacak partililerin belediyelere aday gösterilmesini istiyor. Kılıçdaroğlu'nun merkez sağ ısrarında devam etmesi durumunda adayların belirleneceği son PM toplantısında bazı üyelerin Mansur Yavaş ve Abdullatif Şener'e hayır oyu vereceği belirtiliyor. CHP'nin 60 kişilik PM'sinde 18 üye genel merkeze muhalif isimlerden oluşuyor. Adayların PM'den onay alabilmesi için en az 31 üyenin oyuna ihtiyaç var. CHP kulislerinde adayları beğenmeyen bazı PM üyelerinin de son toplantıda muhaliflerle birlikte hareket edebileceği ve Mansur Yavaş başta olmak üzere bazı adayları veto edebileceği belirtiliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise bu ihtimali dikkat alarak son PM toplantısından önce büyükşehir adaylarını tek başına belirlemesine olanak sağlayacak kararı MYK'dan çıkarmayı planlıyor.

SANDIK RESTİ

3 büyükşehirde merkez sağ kökenli isimleri aday göstererek AK Parti'nin oyunu bölmeyi hedefleyen Kılıçdaroğlu'na parti tabanı, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterilen Ekmeleddin İhsanoğlu'nu hatırlatarak tepki gösteriyor. CHP tabanının CHP'li olmayan adaylara oy vermek istemediğini hatırlatan partililer "Genel Başkan daha önce denediği ama sonuç alamadığı merkez sağ açılımını bir kez daha dayatırsa çok sayıda CHP'li sandığa gitmeyecek. Adaylar ön seçimle belirlenmeli" görüşünü dile getiriyor. Kılıçdaroğlu, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan partilileri "Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz" sözleriyle tehdit etmişti. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde ise partiden yükselen tüm itirazlara rağmen son ana kadar merkez sağdan bir ismi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapmak istemiş ancak Muharrem İnce'nin "20 vekilin imzasıyla aday olurum" resti üzerine bu planından vazgeçmek zorunda kalmıştı.