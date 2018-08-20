CHP’de İnce’yi destekleyen 9 başkan yolcu

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen muhalifler mücadeleye yerel seçime kadar ara verme kararı aldı. Tüzük kurultayı toplamak için yeni bir imza süreci başlatmaya hazırlanan muhaliflerin bu kararı almasında delegenin "Ülkenin ekonomisi saldırı altındayken bizim parti içi iktidar mücadelesi vermemiz ve kurultay için imza toplamak doğru olmaz. Yerel seçimden sonra görüşelim" yaklaşımı etkili oldu. ABD'nin dövizdeki kur manipülasyonu sayesinde koltuğunu koruyan Kılıçdaroğlu, bu gelişme sonrası rahat bir nefes aldı. CHP lideri partinin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'de yerel seçim kampanyasını başlatacak. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay için Muharrem İnce ekibi ile birlikte hareket Kırklareli, Kadıköy, Kartal, Silivri, Beylikdüzü, Menemen, Yalova ,Hatay Defne ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarını 2019'daki yerel seçimlerde aday göstermeyeceği öğrenildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday göstermeyerek cezalandıracağı başkanlar arasında İnce'nin dünürü olan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da bulunuyor. Işıkların'ın kızı İdil Göknil Işıklar geçtiğimiz yıl İnce'nin oğlu Salih Arda İnce ile evlenmişti. Aday gösterilmeyecek CHP'li başkanlar arasında İnce'nin memleketi Yalova'nın belediye başkanı Vefa Salman'ın da olduğu belirtiliyor.

HESAP MART SONUNA

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce liderliğinde değişim için yola çıkan muhalifleri dolardaki yükseliş kötü etkiledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yaptığı değişiklik ve parti içinden yükselen " Ekonomide ABD'nin manipülasyonu sebebiyle yaşanan sarsıntı devam ederken biz koltuk kavgasına girdik. Bunu sokakta kimseye anlatamayız" sesleri İnce ile birlikte hareket eden delegeyi böldü. Delegeden beklediği desteği bulamayan İnce ekibi yerel seçimleri bekleme kararı aldı. Kulislerde İnce'nin bundan sonraki yol haritasının kendisine yakın belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmesini sağlamak için genel merkezle uzlaşmak olacağını yorumları yapılıyor. CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumumda İnce bir kez daha olağanüstü kurultay için harekete geçecek. CHP Genel Merkezi ise olağanüstü kurultay sürecinde İnce'ye destek veren belediye başkanlarını aday göstermeyerek cezalandırmaya hazırlanıyor. CHP'nin elindeki en büyük belediye olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu cezalandırılacak başkanlar arasında ilk sırada gösteriliyor. İnce için delegelere imza baskısı yapan Kocaoğlu, CHP Genel Merkezine yönelik sert eleştirilerde bulunuyor. CHP'de değişimin şart olduğunu söyleyen ve genel merkezi politika üretememekle suçlayan Kocaoğlu'nun sürpriz bir şekilde genel başkanlık için de harekete geçebileceği belirtiliyor.