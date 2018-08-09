Kılıçdaroğlu'ndan böl-parçala-yönet taktiği

CHP'de muhaliflerin olağanüstü kurultay girişimini güçlüklü bastıran Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için partinin vitrinini sürpriz isimlerle yenilemeye hazırlanıyor. CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) 18 olan üye sayısını 12'ye düşürecek Kılıçdaroğlu'nun, Bülent Tezcan, Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel başta olmak üzere yakın ekibinin yarıdan fazlasını değiştirmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhalefeti parçalamak için olağanüstü kurultaya destek veren ama Muharrem İnce'ye de sıcak bakmayan muhaliflerden bazı isimleri MYK'ya alabileceği öğrenildi. Bu isimler arasında partinin sol kanadından Selin Sayek Böke'nin olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böke'nin yeniden parti sözcüsü olarak CHP yönetimine gireceği belirtiliyor. Kulislerde olağanüstü kurultay sürecinde öne çıkan Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'in de sürpriz bir şekilde MYK'da kendisine yer bulabileceği konuşuluyor. CHP'nin son iki kurultayında Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek Parti Meclisi'ne giren Aksünger, delege üzerinde etkili bir isim olarak gösteriliyor.

Vitrini gençleştirmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun partinin eski gençlik kolları başkanı akademisyen Yunus Emre'yi de yeni MYK'da görevlendirmesi bekleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte hareket eden İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da MYK'ya adını yazdıracak isimler arasında gösteriliyor. Partinin eski genel başkan yardımcılarından Hakkı Süha Okay'ın da yeni dönemde MYK'da görev yapacağı tahmin ediliyor. CHP'de genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Ünal Çeviköz, Faik Öztrak ve Gamze Akkuş İlgezi'nin koltuklarını koruyacakları tahmin ediliyor.

TEZCAN BİLMECESİ

CHP'de durumu en çok merak edilen isim olarak ise Bülent Tezcan gösteriliyor. Muhaliflerin en çok tepki gösterdiği isimlerin başında gelen Tezcan, yeni MYK'da parti sözcüsü olarak görev almayacağını açıkladı. Kulislerde Tezcan'ın küçük bir ihtimalle yine parti yönetiminde kalabileceği yorumları yapılıyor. Ancak bir başka görüşe göre ise Tezcan'a yeni MYK'da kesinlikle görev verilmeyecek. 2019'daki yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmayı planlayan bazı MYK üyelerinin yeni parti yönetimimde yer almamaları bekleniyor. Bu isimlerin başında Akif Hamzaçebi ve Tuncay Özkan geliyor.