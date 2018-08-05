81 yaşındaki eski tüfek Önder Sav’dan intikam yemini

CHP'de muhaliflerin olağanüstü kurultay için topladıkları 605 delege imzasını genel merkeze teslim etmesi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinde şok etkisi yarattı. Muhaliflerin 450 civarında imzada kalacaklarını düşünen Kılıçdaroğlu'nun hesaplarını bozan ise 2010 yılında partiden uzaklaştırdığı eski genel sekreter 81 yaşındaki Önder Sav oldu. Uzun yıllar partinin iki numarası sıfatıyla CHP örgütlerine hakim olan Sav, ilerleyen yaşına rağmen imza toplama sürecinde ekibiyle birlikte aktif olarak çalıştı. Delegeleri tek tek arayan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkanları buluşarak kurultay için destek isteyen Sav'ın girişimleri sonuç verdi. 450-500 imzada kalacakları düşünülen muhalifler 700 civarında delegeyi kendi saflarına çekmeyi başardı. Dengenin muhalifler lehine değiştiğini gören Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle 70 kadar delege daha sonra imzasını çekti. Buna rağmen muhalifler 605 ıslak imzayı genel merkeze teslim ederek psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, imza toplama süreci devam ederken yaptığı açıklamada "Eski genel sekreter Önder Sav ve ekibi 'değişim olsun' diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası. Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum" demişti.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

2010 yılında Baykal'ın yerine CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nun gelmesinde aktif rol oynayan ancak 6 ay içinde tasfiye edilen Sav'ın yakın çevresine " Onu ben genel başkan yaptım. Koltuktan indiren de ben olacağım. Bana ve ekibime yaptığı vefasızlığın hesabını verecek. 81 yaşındayım. Kemal'i bitirmeden ölmeye niyetim yok. Genel başkan değişimini sağlayana kadar mücadelemiz sürecek" dediği öğrenildi. CHP'nin başına Muharrem İnce'yi getirmek için kolları sıvayan Sav'ın, Kartal Belediyesi'nin Adalar'daki tesislerinde delegelerle gerçekleştirdiği ikna toplantılarının imza sayısının artmasında etkili olduğu belirtiliyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun İnce lehinde pozisyon almasında da Sav'ın etkili olduğu öğrenildi. CHP yönetiminin olağanüstü kurultayı toplamaması durumunda Sav ve ekibi farklı planlarla genel merkezi sıkıştırmaya devam edecek. İlk aşamada kurultay için imza veren delegeler gruplar halinde Ankara'ya gelerek genel merkez önünde Kılıçdaroğlu ve ekibini protesto edecek. Bir sonraki aşamada ise imza veren tüm delegeler Anıtkabir'den CHP Genel Merkezine kadar 'adalet yürüyüşü' yapacak.