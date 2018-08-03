Papaz'ın derdi Armagedon! Trump'ın Papaz aşkı tamamen duygusal

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararına gerekçe olarak gösterdiği papaz Brunson krizinin altından Donald Trump' ve yardımcısı Mike Pence'nin oy hesapları çıktı. ABD Başkanlık seçimlerinde Brunson'un mensubu olduğu Evanjelist kilisesinin tam desteğini alan Trump, tutuklu papaz için yaptıklarıyla Evanjelist lobisine mesaj veriyor.ABD'yi kuran ve tutuculuğu ile bilinen Proteston mezhebi Puritenlerin devamı olan Evanjelistler, 11 Eylül saldırılarından sonra küresel emperyalizmi yönlendiren esas güç olarak gösteriliyor. ABD'deki Protestanların oylarının yüzde 80'ini alarak Beyaz Saray'ın yolunu tutan Trump'un Evanjelist yardımcısı Mike Pence de papaz Brunson'un iadesi için büyük çaba harcıyor.

PAPAZIN DERDİ ARMAGEDON

Türkiye'nin bir kısmını FETÖ'ye bir kısmını da PKK'ya vermeye yönelik faaliyetlerin içinde yer almak ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede tüyler ürperten detaylara yer veriliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde Papaz Brunson ve arkadaşlarının Türkiye ile ilgili karanlık planlarına dair şu bilgilere yer veriliyor: Papaz Brunson ve arkadaşları Armagedon savaşının kopacağı yerin Türkiye olduğuna inanıyor. Bu savaş başladıktan sonra Hazreti İsa gökten kılıcı ile inecek, Hristiyan ordusu onun arkasına takılacak, İsa ile birlikte kötülere saldıracak. Bunlar olurken Ortadoğu'da İsrail'in kuzeyinde bir deccal belirecek. Bu deccal şeytanın elçisi olacak. Arkasına yüzbinleri takacak. Ve orada iki taraf arasında Armagedon başlayacak. İsrail'in kuzeyi olarak bahsedilen yer ise Papaz ve arkadaşlarına göre Türkiye.

İŞGAL PLANI

İddianamede ayrıca Papaz Brunson'la yakın ilişkileri tespit edilen ajanların, olası bir işgal durumunda lojistik merkez olarak kullanılmak üzere Türkiye'deki benzinliklerin ve demiryolu istasyonlarının listeleri ile buralarda çalışanların görevleri ve etnik kökenlerini araştırdıkları ve bu konuda raporlar hazırladıkları bilgisine yer verildi. Raporlarda benzin istasyonlarında gündüz ve gece kaç kişinin çalıştığı, istasyona en yakın yerleşim yerinin adı ve nüfusun demografik yapısı, demiryolları çalışanlarının adları, siyasi görüşleri gibi kritik bilgiler yer alıyor. Brunson ve arkadaşlarının bu bilgileri casusluk amaçlı topladıklarına vurgu yapılan iddianamede ifadesine yer verilen bir gizli tanığın anlattıkları şöyle: "A.B.A ve kocasının aktif rol oynadığı bu çalışmanın hangi amaçla yapıldığını anlamadım. Ama daha sonra her benzin istasyonunda bir yakıt deposu olduğu için, bunların Türkiye'nin işgali durumunda lojistik merkezi olarak kullanılabilecek yerler olması nedeniyle bu tespitlerin yapıldığını değerlendirdim. Demiryolları listesinde kişilerin adları ve çalıştıkları mevkiler ve şu an nerede görev yaptıkları yazıyordu. İlk başta buna bir anlam veremedim. Daha sonra ülkenin işgal edilmesi durumunda lojistik ulaşım ağı olarak demiryollarının kullanılabileceği aklıma geldiğinden bunun da bir casusluk faaliyeti olduğunu değerlendirdim. Çünkü ülkenin işgali durumunda fiilen çalışanlar tarafından demiryolları sabote edilebilir ya da işgal kuvvetlerinin ilerlemesi durdurulabilir. İşgal halinde ağır tonajlı askeri araçların toplu halde sevki demiryolu vasıtasıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilirdi. Demiryolları üzerindeki çalışmayı bu sebeple yürütmüş olabilirler.