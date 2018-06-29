CHP PM'nin perde arkası

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrası başlayan parti içi iktidar kavgası giderek tırmanıyor. Kendisini istifaya davet eden 4 Parti Meclisi (PM) üyesi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'ı partiden ihraç etmek için PM'yi olağanüstü toplantıya çağıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geri adım attı. Kılıçdaroğlu sadece Gürsel Erol'u kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edebildi. Karar oy çokluğuyla alındı. 36 üye kabuy oyu verirken 24 üye karara itarz etti. Kılıçdaroğlu toplantıda kendisini bir kez daha istifaya davet eden ve " Artık misyonunuzu tamamladınız. Partinin geleceği ve milyonlarca insanın beklentisini karşılamanız lazım" diyen PM üyeleri için disiplin mekanizmasını işletmeye cesaret edemedi. TAKVİM'in ulaştığı kulis bilgilerine göre sert tartışmalara sahne olan toplantıda söz alan Gaye Usluer " Daha fazla vakit kaybetmeden çekilin. Misyonunu tamamladınız" diyerek Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu. Usluer'e PM üyeleri Haluk Pekşen ve Eren Erdem ile Necati Yılmaz da destek verdi. Eleştirileri dinleyen Kılıçdaroğlu'nun " Bu sizin görüşünüz" karşılığını verdiği öğrenildi.

AKSÜNGER'DEN REST

​PM toplantısında en sert açıklamalardan biri Erdal Aksünger'den geldi. CHP'nin iç iktidar refleksi ülkeyi yönetme refleksinin önüne geçen dar bir ekip tarafından yönetildiğini, kontenjandan milletvekili yapılan bazı isimler yüzünden partiye emek veren örgüt mensuplarının küstürüldüğünü belirten Aksünger " Basına yansıyan tüm açıklamalarımın arkasındayım. Partiyi kurultaya götürün ve onursal genel başkan olarak çekilin" çağrısı yaptı. Aksünger, 16 Nisan referandumundaki mühürsüz oy tartışması ve 24 Haziran gecesi CHP'nin seçim sonuçları için kurduğu sistemin çalışmamasının sorumlusu olarak genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'ı gösterdi. Aksünger ve Tezcan arasındaki sözlü tartışma Kılıçdaroğlu'nun araya girmesiyle sona erdi.

FATURA EROL'A

Olağanüstü kurultay için bastıran muhalif cephenin genişlememesi için 4 PM üyesi hakkında disiplin sürecine başlatmayan Kılıçdaroğlu, faturayı genel merkez önünde kendisini protesto için oturma eylemi yapma kararı alan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a kesti. Kılıçdaroğlu aynı zamanda akrabası olan Erol'u açık oylama yaptırarak tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle YDK'ya sevk ettirdi. Ancak bu karar da tartışmalara sebep oldu. Henüz milletvekili mazbatasını almayan Erol'un CHP tüzüğüne göre PM tarafından disipline gönderilemeyeceği belirtiliyor. PM'de sadece partili belediye başkanları, milletvekilleri ve PM üyeleri için disiplin kararı alınabiliyor. PM'de Kılıçdaroğlu'na geri adım attıran muhalifler 2019'daki yerel seçimlere kadar olağanüstü kurultayı toplamayı hedefliyor.