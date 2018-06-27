CHP'de HDP modeli

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapıyı gösterdiği muhalifler 'mücadeleye devam' kararı aldı. Yıl sonuna kadar olağanüstü kurultayı toplamayı hedefleyen muhalifler harekete geçmek için Kılıçdaroğlu- İnce görüşmesinden çıkacak sonuçları bekliyor. Muhalifler HDP'deki eş başkanlık modelinin CHP'de de uygulanmasını istiyor. Kılıçdaroğlu'nun Meclis grubunu, İnce'nin partiyi yönetmesi gerektiğini savunan muhaliflerin bu önerilerini genel merkeze ilettiği öğrenildi. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenmesinde 15 milyon oy alan İnce'nin de etkili olması gerektiğini savunan muhaliflerin HDP modeli önerisine Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmadığı belirtiliyor.

MECBUR KALACAK

TAKVİM'in edindiği kulis bilgilerine göre CHP'li muhalifler istediklerini elde etmek ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlamak için her yolu deneyecek. Muhalifler Kılıçdaroğlu'nun kısa bir süre içinde çekilmeye mecbur kalacağı görüşünü savunuyor. Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin sosyal medyadan paylaştığı "Bu böyle yarım kalmayacak" ve "81 ili dolaşmaya devam" mesajları da CHP'de parti için iktidar savaşının şiddetleneceği şeklinde yorumlanıyor. CHP'nin önceki gün toplanan MYK'sında iki üyenin Kılıçdaroğlu'na 'çekil' çağrısı yaptığı ancak diğer üyelerin buna itiraz ettiği gelen bilgiler arasında.

GÖZLER BÜYÜKŞEHİRLERDE

CHP'de başını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ın çektiği isimler İnce ile birlikte hareket ediyor. 2019 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde koltuklarını korumak isteyen birçok belediye başkanı da bu ekibe destek veriyor. İnce'nin yanında saf tutan CHP'li belediyeler Kılıçdaroğlu yönetimine üstü kapalı "Bizi aday göstermezseniz seçimden önce kurultay toplar, size indiririz" resti çekiyor. Kulislerde Muharrem İnce'nin de Ankara veya İstanbul Büyükşehir adayı olmak için Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasını oturacağı konuşuluyor. İnce'nin kendisi ve liste dışında bırakılan ekibinden bazı isimlerin belediye başkanı adayı gösterilmesini isteyeceği konuşuluyor.