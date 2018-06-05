Katil Esed'in askerleri katliam sonrası barlarda keyif çatıyor

Kimyasal silah kullanarak Doğu Guta'da kendi halkını katleden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in zalimliği Batı medyasını bile isyan ettirdi. Fransa'nın sol eğilimli gazetesi Le Monde'de "ESED'in Suriye'sinde Özel Röportajlar" başlığıyla yayınlanan haberde, Esed rejimini destekleyen Suriyelilerin yanı başlarında kimyasal silahlarla katledilen sivilleri hiç umursamadan Şam'daki gece kulüplerinde eğlendikleri aktarıldı.

ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜK!

Şam'da yaşayan rejim destekçilerinin binlerce sivil ve çocuğun hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırılarını hiç sorgulamadığı, sokaklarda muhalifler öldürülürken onların barlarda keyif çattıkları, ESED'i çok sevdikleri ve "O olmasaydı şimdiye kadar çoktan ölmüştük" dediklerinin anlatıldığı haberde, Şam sokaklarında neredeyse tüm binalara Esed'in gülen haldeki fotoğraflarının asıldığı vurgulandı. Suriye'ye kaçak giren Le Monde muhabirine konuşan rejim destekçileri "Doğu Guta'da kimyasal saldırılarda ölen çocuklar zaten kamplarda terörist olmak için eğitiliyorlardı" diyerek Esed'in katliamlarını savundu. Haberde ayrıca Halep'te yaşayan bir papazın " Esed kazandı, bundan sonra şiddeti daha da artacak" dediği bilgisine yer verildi.











