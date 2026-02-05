Murat Özbostan

N'Golo Kanté, Fenerbahçe'ye dünyanın en iyi defansif orta sahalarından biri olarak katıldı ve takıma birçok yönden büyük katkı sağlayacak. 34 yaşında olmasına rağmen hâlâ üst düzey performans sergileyen, 2018 Dünya Kupası şampiyonu, Premier Lig şampiyonu (Leicester ve Chelsea ile), Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve genel anlamda kazanan bir mentaliteye sahip bir oyuncu. Kanté, inanılmaz bir çalışma kapasitesi, top kapma becerisi ve pozisyon alma zekasıyla tanınıyor. "Küçük motor" lakabıyla anılıyor çünkü sahada neredeyse her yerde bitiyor… Hem savunma yapıyor hem topu kazanıyor hem de hızlı geçişlerde takımı ileri taşıyor. Fenerbahçe'nin orta sahasına enerji, agresif baskı ve top hakimiyeti getirecek. Kariyerinde neredeyse her önemli kupayı kazanmış biri. Büyük maçlarda soğukkanlılığı, liderliği ve takımı ateşleyen karakteri var. Fenerbahçe'nin Avrupa hedefleri (Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde ilerlemek) için bu tecrübe çok değerli. Takım arkadaşlarına da pozitif etki yapacak bir profil… Müthiş bir insan olarak da biliniyor, saha dışı değeri de yüksek. Kısaca Kante Fenerbahçe'ye sadece bir futbolcu değil; lider, enerji kaynağı, savunma kalkanı ve kazanan karakter katacak. Mourinho/Tedesco dönemiyle birleşince orta saha bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bu transfer, Süper Lig'in kalitesini de Avrupa'da gösteriyor. Tabii ki ücreti ile ilgili de birkaç satır bir şey yazmak isterim.. toplam maliyeti 42 milyon Euro. Çok büyük bir rakam bugünkü kurdan bakarsak 2.2 milyar tl.. 2.5 yıl için ödenecek olan rakam. Bunun vergisini, menajerlik ücretini ve diğer yan unsurlarını saymıyorum. Fenerbahçe için bir prestij transfer ve bitirdiler. Hayırlı olsun.