Görkem Ağgündüz

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı son dakika penaltı golüyle yenebilen ve hafta içi Ankaragücü'ne farklı mağlup olarak kupaya veda eden Fenerbahçe'de hem takımın hem taraftarın morali bozuk olarak gidildi Mersin'e. Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşılaşacağı hafta hata yapma lüksü olmayan sarı lacivertlilerde İsmail Kartal, takımı bozan ismi kulübede başlattı.

Geldiği günden bu yana ne takımı atağa çıkarabilen ne de savunma katkısı yapan Krunic, yedek otururken son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş 11'de başladı. Rizespor maçında oyuna girmesiyle beraber takımı değiştiren, Kasımpaşa maçında frikikten atan Mert Hakan, Hatayspor karşısında da takımın en iyi isimlerinden biriydi.

İlk yarıda rakibine atak fırsatı vermeyen Fenerbahçe oyunu da domine etti. Dzeko'nun tıpkı Ankaragücü deplasmanında olduğu gibi Osayi'ye servis yapmasıyla öne geçen Kanarya, Tadic'in asistini bu kez değerlendiren Cengiz'le skoru belirledi.

Son haftalarda skor katkısı yapamamasıyla eleştirilen Tadic'in, takım arkadaşlarına yarattığı pozisyonlar değerlendirilemiyordu. Cengiz'in vuruşuyla beraber Tadic'in şanssızlığı da kırıldı. Bir diğer suskun isim Szymanski ise bu maçta da şeytanın bacağını kıramadı. Ferdi Kadıoğlu'nun attığı iki harika pasla karşı karşıya kalan Szymanski, ağları havalandıramadı.

Maçın adamı ise Edin Dzeko'ydu. Kaptan Osayi'nin golünde savunmayı çaresiz bırakan bir pas atarken, maçta bir maestro edasıyla takımını yönetti. 90 dakika bir orta saha gibi oynayan Dzeko, özellikle sezonun ilk yarısında olduğu gibi Szymanski'ye yine boş alanlar yarattı. Fred'in ve Becao'nun dönmesiyle beraber, Fenerbahçe yine sezon başında oynadığı etkili futbolun sinyallerini de verdi.