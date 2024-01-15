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Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

15 Ocak 2024, Pazartesi

İsmail hoca ezber bozdu!

Son iki maçta 12 gol atan Fenerbahçe'nin bu maçta da farka koşması bekleniyordu. Attığı gol milimetrik ofsayta takılan sarı lacivertliler, Dzeko ile de bir penaltıdan yararlanamayınca taraftarına 'acaba' dedirtti. Bu dakikadan sonra ise İsmail Kartal, ilk kez alışılmışın dışına çıktı.

Tarihin en iyi Fenerbahçe'sini oluşturan İsmail hocanın eleştirilen yönü, ezber değişiklik yapmasıydı. Dün de kenarda Batshuayi ve İrfan Can'ı gördüğümde, Dzeko ve bir kanat oyuncusunun çıkacağına emindim. Hoca ise 5'li savunma ile karşısında bekleyen ve kontra dışında bir planı olmayan rakibine karşı, 6 numarasını oyundan aldı ve forveti çiftledi. İrfan Can ile gol de gelince bu maçta 3 puan İsmail Kartal'a yazıldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta da zorlanmıştı Fenerbahçe. O maç 10 kişi Antep'e karşı 2-1 sona ererken İrfan Can ıslıklanarak oyundan çıkmıştı. Daha sonra sezonun kilit ismi olmayı başaran İrfan, kurtarıcı olarak girdiği bu maçta 3 puanı getirmeyi başardı. Livakovic de kendisinden bekleneni yaptı ve son dakikadaki kurtarışıyla maçın kahramanı oldu.

Son söz de yine oynattığı futbolla değil de açıklamalarıyla gündem olma peşine düşen Sumudica'ya... Fenerbahçeli futbolcuların sevinci ve İsmail Kartal'ın zemin eleştirisiyle dalga geçmiş, Fenerbahçe'yle eşit futbol oynadıklarını söylemiş. Kazandığı her maçtan sonra orta sahada göbek atan ve kaybettiği çoğu maçtan sonra zemin eleştirisi yapan Sumudica'ya önerim, maçın özetine ve istatistiklerine bir daha bakması...

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