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Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

1 Ağustos 2023, Salı

Tadic'ten 10 numara olmaz!

Fenerbahçe, 5-0'lık galibiyetin rövanşında belki de tarihinin en rahat Avrupa maçına çıktı. Karşılaşma öncesinde İsmail Kartal rotasyon yapacağını söylese de as kadroya yakın bir 11 sürdü sahaya. Ancak Kartal, ilk maçtaki 4-3-3 sisteminin yerine 4-2-3-1 sistemini tercih etti. Forvet arkası pozisyonu için birçok seçenek olsa da bana göre bunlardan birisi kesinlikle Tadic değildi. İlk maçın yıldız ismi, maça 10 numara başlayınca aradığı boş alanları bulamadı.

İlk yarı kısır bir oyun izlerken, maçın kırılma anı Crespo'nun sakatlanmasıyla yapılan Mert Hakan değişikliği oldu. İsmail ile Crespo daha defansif bir görüntü çizerken, Mert Hakan oyuna gözle görülür bir hareketlilik getirdi. Her fırsatta kanatlara inen milli futbolcu birçok tehlikeli pozisyon yaratırken Tadic'in ve Batshuayi'nin attığı gollerde başroldeydi. Belki de bu performansıyla sahadaki 3. Türk olabileceğini gösterirken yabancı kaleci transferinin de önünü açtı.

Dzeko'nun gelmesiyle ikinci plana düşen Batshuayi de bu maçta kendisini gösteren isimlerden biri oldu. Bats attığı 2 golle moral kazanırken, Dzeko'nun yokluğunda kendisine güvenilebileceğini teknik heyete gösterdi. Ancak 3 milyon euroluk yıllık ücreti olan bir ismi kulübede oturtmak da büyük lüks!

Fenerbahçe'nin kazanarak turlaması, ülke puanı anlamında elzemdi. İlk maçlar sonunda Sırbistan'ı geride bırakmış ve gözümüzü İsviçre'ye dikmiştik. Şimdi gönlümüz Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor'dan yana...

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