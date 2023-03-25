Hırvatistan'a yetmez!

Stefan Kuntz'un 3'lü savunma tercihi ilk 45'te istediği sonucu vermedi. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Çağlar Söyüncü'nün kanadından Ermeniler etkili ataklar yarattı. Golü de o bölgeden yedik. Orkun'un klas vuruşu sayesinde ise soyunma odasına yenik gitmekten kurtulduk.

Kuntz ikinci yarıya olumlu hamlelerle başladı. Milliler 4'lü savunmaya dönerken Merih Demiral yerini Salih Özcan'a bıraktı. Bu değişiklikle hem orta saha hem de oyun üstünlüğünü ele geçirdik. Kerem - Cenk değişikliği de hücumdaki hareketsizliğimizi sona erdirdi. Maçın bana göre Cengiz Ünder ile beraber etkisiz isimlerinden olan Enes Ünal, kendisine yapılan faulü hızlı kullanarak Kerem'e harika bir asist yaptı. Oyunda kaldıkları bölümde Kerem ve Ferdi'nin uyumu da parmak ısrıttı.

'Uğurcan mı Altay mı?' derken milli takım kalesini devralan Mert Günok güven verdi. Yediğimiz golde yapacak bir şeyi olmayan Mert, son dakikalara doğru yaptığı kurtarışla 3 puana katkı sağladı.

Türlü çirkinliklere maruz kaldığımız Ermenistan deplasmanından istediğimizi alarak ayrılsak da oyun kimseyi tatmin etmedi. Umarım salı günü karşılaşacağımız Hırvatistan maçı öncesi Kuntz gerekli notları çıkarmıştır. Yoksa bu oyun Hırvatlara yetmez.