Jesus'un yokluğu avantaj!

Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği hafta Fenerbahçe zirve yolunda oldukça kritik bir maça çıktı Alanya'da. Ancak Jorge Jesus, sanki bu maçın öneminin farkında olmadığı bir 11 sürdü sahaya. Haftalardır oynamayan Pedro, oynasa da sahada olmayan İrfan Can ve birbirleriyle daha önce oynamayan Gustavo-Samet tandemi ile başlandı maça. Devre arasına da 1-0 yenik girilerek ilk 45 dakika adeta çöpe atılmış oldu.

Jesus'un kararları kadar hakem Mete Kalkavan ve VAR kararları da damga vurdu ilk yarıya. Osayi'nin bana göre net kırmızısı atlanırken Rossi'nin yine bana göre attığı nizami gol ofsayt gerekçesiyle iptal edidi.

İkinci yarıya King, Emre Mor ve Zajc ile çıkan Fenerbahçe, hücumda aradığı net fırsatları buldu. Jesus'un atılmasının ardından King sakatlanınca gözlerimiz Arda'yı da aradı ancak Jesus tribünden müdahale etmiş olacak ki yine uzun süredir oynamayan Serdar Dursun girdi sahaya.

Nitekim Fenerbahçe iki penaltı ve Emre Mor'un harika golüyle zirve yolunda oldukça kritik 3 puanın sahibi oldu. Gelecek hafta Beşiktaş derbisinde çıkacak olan sarı lacivertlilerde Jesus'un kenarda olmaması avantaj mı dezantaj mı olacak hep beraber göreceğiz. Ben ilk ihtimalin yanındayım...