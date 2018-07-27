Yol Durumu
  1. Disiplinin zaferi
Hayri Ülgen Hayri Ülgen
  • 27 Temmuz 2018, Cuma

Antrenman maçı gibiydi

BEŞİKTAŞ gerçekten oynadığı futbolla bu turun favorisi olduğunu hemen belli etti. Rakibi sanki mahalle takımıydı. Genç, tecrübesiz ve uluslararası arenada oynayacak bir takım değil. Yani Beşiktaş'ın rakibi değil. Beşiktaş maçın başında sazı eline aldı, karşısındaki rakibini iyi de analiz ederek çok rahat ve sanki bir hazırlık maçında oynar gibi rakibini yenerek 2. maç için büyük bir avantaj yakaladı.
Lens'in ilk 45 dakikada oynadığı futbol artık Beşiktaş takımında yeri olduğunu gösterdi. Ama ikinci yarıda biraz durdu. Attığı gol ise muhteşemdi. Bakıyorum kendisine biraz da kilo vermiş.
Maçın yıldızı Caner'di.

MEDEL TUTKAL GİBİ!
Caner gerçekten kendine iyi baktığı zaman Türkiye'de onun kadar iyi bir sol kanat oyuncusu olduğunu düşünemiyorum.
Hem pas yapıyor. hem iyi orta yapıyor. Hem de kanadını çok bilinçli bir şekilde kullanıyor.
Medel, çok iyi bir profesyonel. Adeta bir tutkal. Adama yapıştı mı bırakmıyor. Maçın sonuna kadar amatör bir ruhla ama aynı zamanda müthiş de profesyonelce oynadı. Tabii ki Beşiktaş'ı bu maçta değerlendirmek mümkün değil. Güneş ve talebeleri 2. maçı da kazanıp sonraki rakibi bekleyecekler.

MAÇIN iYiSi: CANER
Sol kanadı iyi kullandı. Asisti de mükemmeldi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Çok büyük bir hata yapmadı ama etkisizdi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
HAYRİ ÜLGEN Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ