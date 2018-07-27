Antrenman maçı gibiydi
Lens'in ilk 45 dakikada oynadığı futbol artık Beşiktaş takımında yeri olduğunu gösterdi. Ama ikinci yarıda biraz durdu. Attığı gol ise muhteşemdi. Bakıyorum kendisine biraz da kilo vermiş.
Maçın yıldızı Caner'di.
MEDEL TUTKAL GİBİ!
Caner gerçekten kendine iyi baktığı zaman Türkiye'de onun kadar iyi bir sol kanat oyuncusu olduğunu düşünemiyorum.
Hem pas yapıyor. hem iyi orta yapıyor. Hem de kanadını çok bilinçli bir şekilde kullanıyor.
Medel, çok iyi bir profesyonel. Adeta bir tutkal. Adama yapıştı mı bırakmıyor. Maçın sonuna kadar amatör bir ruhla ama aynı zamanda müthiş de profesyonelce oynadı. Tabii ki Beşiktaş'ı bu maçta değerlendirmek mümkün değil. Güneş ve talebeleri 2. maçı da kazanıp sonraki rakibi bekleyecekler.
MAÇIN iYiSi: CANER
Sol kanadı iyi kullandı. Asisti de mükemmeldi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Çok büyük bir hata yapmadı ama etkisizdi
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- Hayri Ülgen
- Antrenman maçı gibiydi
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