Filistin davası
Üzülüyoruz. Feryat ediyoruz.
Dövünüyoruz. Her seferinde maalesef aynı şey oluyor. İsrail sınır tanımıyor.
Herkesi suçlayabiliriz. Tabii ki bu işin başında Trump ve ailesi var.
Damat Kushner, özel temsilci gibi hareket ediyor. Bu sefer de işi şova döktüler. Trump, kızını elçilik açılışına göndererek kirli şovuna devam etti. Öbür tarafta onlarca insanın öldürülüyor oluşu yüzlercesinin yaralanmış oluşu kimsenin aklına bile gelmiyor.
Katilin kendisini suçlayabilirsiniz.
Bir terör devleti olan İsrail, yeni bir terör saldırısına imza attı.
Filistinliler'i sadece öldürmek için öldürmedi. Etrafa korku saçmak için yaptı bunu. Tehdit etmek ve caydırmak için yaptı. Çünkü daha fazla insan öldürmekten çekinmiyor.
Çünkü bunun bir bedeli olacağını düşünmüyor. Çünkü bu zamana kadar bir bedeli olmadı. Amerika, arkasında durduğu müddetçe başına hiçbir şeyin gelmeyeceğini biliyor. Son Filistinliyi öldürünceye kadar son Filistinliye bu topraklardan sürene kadar devam etmek istiyor. Bunu da dünyayı bir asayiş sorunu gibi sunuyor.
Kendi sunduğu gibi uluslararası basın sonuna kadar İsrail'e destek veriyor. Filistinlilerin haberi "öldürüldü" diye değil, "öldü" diye veriliyor. Sanki bu insanlar sıradan sağlık sorunlarıyla ölmüş gibi. Sanki bir katilleri yokmuş gibi. Hayır. Bu insanlar ölmedi. Katledildi. Ve inşallah şehit oldular. Ama İsrail devletinin eliyle oldu. Ama her halta burnunu sokan, sözüm ona özgürlük ve ahlak kumkuması batı basını bunu görmüyor ve görmek istemiyor. Manşette bile katilleri gizliyor. Söz konusu başka bir ülke olsa, mesela Türkiye, batı basını soruyor "Tutuklu gazetecilerin hali ne olacak" diye. Türkiye defalardır açıklıyor bu meseleyi, ama ısrarla aynı ezberi tekrar ediyorlar. Kimse bana söylemesin tarafsız ve bağımsız bir uluslararası medya var diye.
Uluslararası medya öylesine kirli ve öylesine taraf ki, bir tek alternatif sese bile tahammülü yok. Herkes aynı dili konuşmak zorunda. Ve bu dil "Filistinliler öldü" diyor. "Öldürüldü" demiyor.
Hadi onlar bunu düşmanlığından yapıyor. Ya İslam dünyasının hali ne olacak? Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri aylardır ve yıllardır bu işe çanak tutmuyor mu?
Kushner'in peşinde koşmuyor mu?
İsrail'le anlaşmaya çalışmıyor mu?
Bu rezil hükümetler sorumlu değil mi bu işlerden? Türkiye ön almaya çalıştığında veya İsrail'e karşı tutum takındığında, hangisi destek veriyor böyle bir tavra? Yıllarca her biri Filistin sorununu ahlaksızca sömürmediler mi kendi iktidarlarını sürdürmek için?
Ya İran? Çok başarılı diplomatları yok mu İran'ın? Çok becerikli milisleri nerede? Sadece gariban Suriyeliler'i öldürmek için mi uğraşır Kasım Süleymani? Sadece Müslümanlar'a mı karşı savaşır İran? Neden korkmuyor İsrail bunların hiçbirinden?
Kimse kusura bakmasın. Türkiye elinden geldiğince destek veriyor Filistinliler'e. Belki çok şey gelmiyor elinden ama en azından tarafı belli tutumu belli.
Ama yeter mi? Yetmez. Yıllardır söylüyorum. Başkaları da söyleyebilir.
Bir büyük devleti yoksa Müslümanların bu zulüm devam edecektir. Yüz yıldır olan budur.
Bir büyük devlet ne zaman doğar onu bilmem. Doğmadığı müddetçe Müslüman öldürmenin maliyeti yoktur.
Önüne gelen Müslüman öldürür.
- Haberler
- Yazarlar
- Hasan Basri Yalçın
- Filistin davası
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İran’ın çevrelenmesi ihtimali 15 Mayıs 2018, Salı İran'la yapılan nükleer anlaşmanın iptal edilmiş olması hiç şüphesiz bölgesel dengeleri bile etkileyebilecek nitelikte...
- Nükleer anlaşma iptal 13 Mayıs 2018, Pazar Trump dediğini yaptı. İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal etti. Obama döneminin en büyük ve belki de tek büyük...
- Sanal Sandık 12 Mayıs 2018, Cumartesi Biz her seçime böyle gidiyoruz. Yine öyle olacak. Daha ilk günlerden şiddetli bir tartışma. Bunu anlıyorum. Türkiye...
- Seçim sahnesi netleşiyor 09 Mayıs 2018, Çarşamba Seçimler için isimler netleştikçe tartışmaların da boyutu belirlenir hale geldi. Muhalefet cephesindeki telaşlı...
- Ahitleşme 08 Mayıs 2018, Salı Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günü bir manifesto açıkladı. Ahitleşme ve sözleşme niteliğindeki bu belge Erdoğan'ın...