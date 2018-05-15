İran’ın çevrelenmesi ihtimali
Fakat Amerika anlaşmaya uymadığı durumda İran'ın bunu tek başına Avrupalı ülkelerle sürdürebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla İran'ın tavrı da esasında Amerika'nın ne kadar sertleşeceğine bağlı.
Bütün bu resmin içerisinde Türkiye'nin acele etmesini gerektirici bir durum yok. Erken bir tutum almaktan kaçınmak en güvenli yol gibi görünüyor. İran'ın bile henüz net bir tavır takınmadığı durumda Türkiye'nin alelacele tavır takınması beklenmemeli.
Tabii bu durum Türkiye'yi etkileyecek. Konuyla ilgili iki farklı senaryo düşünülebilir. Birincisi Amerika'nın sadece ekonomik ambargo yoluna gitmesi. Bu durumda İran üzerinde yeni bir anlaşma üretme çabası deneniyor diyebiliriz.
Ekonomik ambargo meselesi Türkiye için en sorunlu senaryo gibi görünüyor. Zira ekonomik ambargo uygulandığı taktirde Türkiye'nin de İran'la ilişkileri üzerinde yeni bir baskı dalgası gelecektir. Bu dalganın daha önce de Türkiye'yi ne kadar kötü etkilediği ortada. Aynı duruma varması Türkiye için tatsız bir durum doğuracaktır.
İkinci senaryo ise İran'a yönelik siyasi ve askeri baskı meselesidir. Bu durum da Türkiye için son derece riskli ihtimaller barındırıyor denebilir. Ancak böyle bir senaryo öncelikle İran tarafını zor durumda bırakacaktır. İran uzun süredir Ortadoğu'da bir yayılma siyaseti izliyor. Her türlü silahlı çekişme ve çatışmanın bir parçası. Bu kimsenin gözünden kaçmıyor. Özellikle İsrail ve Suudi Arabistan gibi ülkeler bu durumdan rahatsız. Türkiye ise Astana sürecinden bu yana İran'la daha yakın bir ilişki geliştirmiş durumda. Tabii bu ilişkinin köprüsü Rusya. İran'la ilişkiler Rusya ile olan ilişki üzerinden değil.
Türkiye ile İran bir bakıma hala ciddi rekabet halinde. Bu nedenle İran üzerine gelebilecek herhangi bir siyasi ve askeri baskı hiçbir şeye neden olmasa bile Türkiye'nin elini rahatlatıcı alternatiflerin doğmasına neden olur. Suriye'de İran ve İsrail arasında doğacak bir gerilim hem İran'ın hem de İsrail'in Türkiye'yi doğrudan karşısına almadığı bir resim doğuracaktır. Bu ülkeler arası rekabetin Türkiye lehine sonuçlar doğurması beklenebilir.
Fakat bunların henüz hepsi için çok erken. Amerikan yönetiminin ne yönde adım atacağı netleşmeden karar almak çok kolay değil. Bu nedenle bekleyip görmekte fayda var.
- Haberler
- Yazarlar
- Hasan Basri Yalçın
- İran’ın çevrelenmesi ihtimali
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Nükleer anlaşma iptal 13 Mayıs 2018, Pazar Trump dediğini yaptı. İran'la yapılan nükleer anlaşmayı iptal etti. Obama döneminin en büyük ve belki de tek büyük...
- Sanal Sandık 12 Mayıs 2018, Cumartesi Biz her seçime böyle gidiyoruz. Yine öyle olacak. Daha ilk günlerden şiddetli bir tartışma. Bunu anlıyorum. Türkiye...
- Seçim sahnesi netleşiyor 09 Mayıs 2018, Çarşamba Seçimler için isimler netleştikçe tartışmaların da boyutu belirlenir hale geldi. Muhalefet cephesindeki telaşlı...
- Ahitleşme 08 Mayıs 2018, Salı Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günü bir manifesto açıkladı. Ahitleşme ve sözleşme niteliğindeki bu belge Erdoğan'ın...
- Büyük güç olma arayışı 06 Mayıs 2018, Pazar TÜRKİYE'NİN gündemi malum. Şu sıralar seçimle yatıp seçimle kalkıyoruz. İki ay boyunca en önemli gündem maddemizin...