asker annesinin evinde tuttuğu hasret nöbetleri, evladının tuttuğu nöbetlerden farklı değildir.En çok akşamları hissedilir gurbet.Sağ salim dönüşe adaklar vardır.Amerika'dan gelen puştların himayesinde hain tuzaklar kurulmuştur, ağır silahlar konuşur.Kuzey Irak'tan gelir acı haber çöker felaket!Çığlıklarının en uzun yolculuğunda kırk yerinden kanar ana yüreği!

***

Giden canlardır yürekler kor! Nasıl da zordur bunları anlatabilmek.Yağmur olur dökülür bulutların saçları, anaların gökyüzüne açılır dualı avuçları. "Oğul bensiz mi aldın cennet biletini?" Oğulun adındaki her harfi öpse yetmez. Resimleri öper, evdeki fanilasını öper. Aldığı nefesi bile acıya banar ana yüreği.

***

Her annenin "ölüme teskere bırakan" kahraman bir evladı yoktur ama o aslan gibi delikanlıların yaşaması için sebep de çoktur.Amerika'nın senaryosunu yıllar önce yazdığı bir oyundur sergilenen.Evlatlarımızı pusuya düşüren kansız teröristlerin arkasında duran ve ağır silahları temin eden şeytanın ta kendisidir Amerika! Dünyada lanetin başladığını belgeleyen kansız siyasetin adı.Saldıra saldıra güzelliklerini tükettiği dünyanın tek sahibi olduğunu zanneder.Oysa bu dünyanın gerçek yasasıdır; her şeytan bir bedel öder!

***

Amerika'nın her ülkede parayla ve teknolojiyle kullandığı beslemeleri vardır.O beslemeler para verir güç verir etiket verir. Onlar ülkeleri ayakta tutan değerleri öldürmekle görevlidir. Hepsi de arsızdır, isteseler de kendilerini gizleyemezler çünkü mazileri ortadadır. Yüzlerine bakınca ne mal oldukları gözlerinden okunur zaten!Onları el üstünde taşıyan sistemde sosyal medya fenomenleri, nafaka şıllıkları şehvetin yeni tanıtımlarını yapar. Gündemi değiştirmekte üstlerine yoktur.Şehit anaları da evlatlarının yürek acılarıyla müebbet yalnızlığa terk edilir.

***

Giden 9 can, giden 9 insan.

Hepsi de kahraman.

Ama hepsi de gariban!

Yıllar önce yine böyle bir saldırı sonrasında şehit edilen bir gencin duygularına mahsuben aşağıdaki satırları yazmıştım.

"Bizler öldükten sonra herkes bir şeyler söylüyor ama ben sadece adımın fısıltısını duyuyorum her gece.

İlahi bir ninni gibi.

Ben seni çok sevdim anne.

Ama ölüm de beni sevdi.

Cennette buluşuruz."

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara verdiğin sözü tut.

Uyanmak için kitap oku.

Maskeni tak.

Eski dostların izini sür.

Sahafları dolaş.



Gözlerinde boş denizler

Her halinde benden izler

Yüreğin hasreti gizler

Acıları içtin oğul

Gün geldi sarardın soldun

İhanete karşı durdun

Sen sabrın ustası oldun

Sınıfını geçtin oğul



Gülün dikeninde yürek

Helal süt emmişsin demek

Sana emanet memleket

Ektiğimi biçtin oğul



Aşka serdin yüreğini

Bükemezler bileğini

Ölüm korkutmuyor seni

Sen beni de geçtin oğul

Hakkı YALÇIN



Silahların çocuk seslerine yenilmesini beklemek gençlik ütopyamızdı.



Yeni virüs!

Yeni bir virüsten söz ediliyor. İnsanlar geçmişte çektikleri sıkıntıları kolay unuttukları için "aman canım bir şey olmaz" diyorlar.

Bir şey olduğunda her şey olmuştur zaten, bunu hala bilmiyorlar.

Koronavirüse çok can verdik. Her mevsim üretilen virüslerin vereceği hasarı görebilmek için, kayıpları saymak gerekiyor.

Çünkü ölmesi ihtimal dahilinde olan insan sayısı sinsice birikiyor.

Nasılsa bu ülkede ölüm çok ucuz!