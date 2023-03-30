Haybeden insan!

CEPLERİNİ parayla dolduran adamların peşinde koşan kadınlarla, kafalarını fikirle dolduran insanların yanında duran kadınlar arasındaki fark, şeytanla melek kadar nettir!

Bazı kadın şarkıcılara iyi bakın.

Yelkenleri bile paraya ve şehvetli rüzgarlara açılanlara!

"Her gece uçmayı" sanat sayarken de kış vakti bikini giyerken de onların pazarlama tekniklerinden haberleri vardır.

Ama şehvetle yoğrulan böyle çamurların, hamuru sanat olanların içinde nasıl yaralar açtığını düşünen yoktur.

***

Şimdiki zamanın kolay şöhretleri merdivenleri adım atmadan çıkar da onlar kirli fotoğrafların içinden bile alkışlarla çıkar.

Nice yetenekli kadın kendini geliştirmek adına verdiği emeğin ve onurlu duruşunun karşılığını alamaz çünkü sistem ucuz olanı besler.

"Ahlaksızlığı dölleyenlerin saflarında duranlar utanmalıdır" desek ne yazar!

Şöhretli etikete sahip olanların müzik jürisi olduğu bir ülke şöhret çöplüğünden başka bir şey değilse de "geri dönüşümü" vardır!

***

Her şeyi bir anlığına unutturur şöhret.

O şöhreti hayatın en renkli projesi sayanlar, kendilerini bekleyen trajediyi hesaba katmazlar.

Şöhretin baş döndürücü etkisi gerçeklerin sayfalarını boş bırakır.

Geride şımarık bir züppe, geride başı dumanlı bir sarhoş bırakır.

***

Ben sahte dostları en çok şöhrete ve paraya meraklı olanların içinde gördüm.

Piyasaya dalmakla dost kalmak arasındaki tercihlerini paradan yana kullandılar.

Sonradan öğrendim ki bazılarının kitabında asalak doğulur.

O yüzden bu devirde kimseye sırtınızı dönmeyecekseniz.

Kara töredir bu; çıkarların söz konusu olduğu hallerde vefa ve dürüstlük bir kaşık suda boğulur.

***

Ben bu alemde ne ucuz "Simge"ler, ne sahte "imge"ler gördüm.

Ve gördüm ki paranın olduğu yerde haysiyet sadece ütopya!

Ama verdiklerini geri isteyen bir hayat vardır da o hayatın eğlence faslında "gününü göstermek" diye bir gerçek de mevcuttur.

Durduğu yerde bile kazanan sadece zamandır "kaybeden" insan.

Şöhretle bir halt olduğunu zanneden de aslında "haybeden" insan!

***

Unutulmasın ki dev aynalarının da sahte bir yanı vardır!

O yüzden, zamanın elinde oyuncak olduklarını hatırlatmadan önce bir duvar yazısını o pespaye şöhretlerin önlerine koymak daha anlamlı olur.

"Makyajınla rujunla ve bikinili pozlarınla güzelim diye övünme.

Yollar da pırıl pırıldır ama altından kanalizasyon geçer!"



İsimsiz mektuplar

Gibi bakardık

Hatıra defteri

Hasretin dili

Aşka açılırdı

Bütün perdeler İçinden ağlardı

Sevda mendili



Bir hasret treninden

Zamansız indik

Ömürlük şarkıların

Nağmesi bizdik

Maziyi özleyen

Aşk yolcuları

O trene binmek için

Neler vermezdik

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Sokaktaki kadından çiçek al.

Kimseye borçlu kalma.

Trafikte korna çalma.

Sadece gerçeği ara.



Teknolojiyi kötüye kullanmak insanlığın hastalıklı yüzüdür!



Sebepsiz değil!

Hayat tercih sunar insanlara.

Apoletli bir adam deprem enkazında bulduğu burma bileziği cebine atarken yakalanır, "vicdanım rahat" der.

Namuslu bir vatandaş bulduğu içi para dolu çantayı yetkililere teslim eder.

Gözünü para bürüyenler için bu hayatta insani bir kimlik kazanmak önemli değildir.

Hiçbir şartta yenilmeyen namuslu insanları seviyorsam sebepsiz değildir.

