Ramazan

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"Hayatımı sürdürebilmek için daha kaç gece aç yatmalıyım?" diyen insanlarımız var.

Ama içinde vicdan barındırmayan hiçbir eylemin dinimizde yeri yok.

Eğer böyle bir zaman diliminde bile sükseli sofralarda iftar yapanlar varsa, onlar oturdukları mekanın duvarlarına depremdeki insanların fotoğraflarını assınlar!

İftarda adam başı 2 bin lira ödeyip tıka basa oruç açanların, bu kadar haksızlığı iftar sofralarına nasıl sığdıracaklar merak ediyorum.





Mutluluk Takvimi

Fırına ekmek as.

Çaresizliği ve açlığı hisset.

Kimseye yüksekten bakma.

Bahara hazırlan.

Kötüyü örnek alma.

Beni seven kadınlar

Şu üç günlük dünyada

Bir masal yaşattılar



Bir deniz kabuğunda

Saklandık geceleri

Camın gözünde buğu

Silmedim izlerini



Denizlere açıldık

Yelkenimi diktiler

Sonra bir fırtınada

Kaybolup da gittiler



Ama biri vardı ki

O hançeri sırtıma

Nasıl saplayıp gitti

Onu affedemedim

Hakkı YALÇIN

