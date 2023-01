Kişisel!

İNSANLAR kendilerini kişisel olarak ne kadar geliştirse de bazen örülen duvarları aşmak için bir fırın ekmek yemek gerekir.

Ama askıda ekmeklerin bile kapışıldığı bir ülkede fırınlar da yangın yeri.

***

Özgürlüğün kendini göndere çektiği yerde mutlaka cesaret vardır.

Dayatılana boyun eğmeyin, insanın başına ne gelirse eğilmekten gelir.

***

Teknolojinin sizi programlamasına izin vermeyin, biraz da nostaljik sığınaklar bulun. Unutmayın ki teknolojik trenlerin frenleri tutmaz ama onlar her zaman kötülerin tarafını tutar.

***

Geceleri yatarken başucunuza koyduklarınızı sabah uyandığınızda bulamıyorsanız, aklınız ya otomobil galerisinde kalmıştır ya da şeytan alıp götürmüştür.

***

***

Yaşam şartları geçim zorluğu sizi bulunduğunuz yerden aşağı çekebilir ama direnin.

Unutmayın ki insanı küme düşmek değil ayağa düşmek öldürür.

***

***

Gitmek istediğiniz yere gidin, gidemiyorsanız gitmek istediğiniz yeri ayağınıza getirin.

Hayallerin de kalbi var!

***

Adı gazeteci soyadı "valiz" olan milyon dolarlık adamlara "değirmenin suyu nereden geliyor?" diye sorun.

Cevap alamazsınız ama en azından ruh kuraklığınızı test etmiş olursunuz.

Merak etmeyin her test sorusunun altında 4 şık vardır, bu soruda tek şık;

"Amerika'dan!"

***

Oturduğunuz yerden dünyayı parmağınızda oynatacak hünere sahip değilsiniz. O halde yürüyün. Hayatla yapılan yarışlar kaybedilebilir ama bu gerçek kimsenin yerinde saymasına gerekçe olamaz.

***

Hayatınızın yüzde kaçının size ait olduğunu hesaplamak için 60 yaşına gelmeyi beklemeyin.

Durakları kaçıranlar için geri dönüş biletleri bu tarihe kadar icat edilmedi.

***

Dipnot: Hokkabazların sihirbazlardan değerli olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

Başkalarını düşünen iyi insanlar kendilerini yakacak kadar hayata bonkör davranıyor.

Ama iyi insanlar başkaları için yanarken!

Başkaları onlar için benzin bidonu arıyor.





Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Anıların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor



Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık sanki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Yeşilçam filmlerindeki şarkıları dinle.

Tavla oyna.

Takdir etmeyi bil.



Kanserin yan ürünü gıdalar her gün zamlanıyorsa ölüm ucuzladı demektir.



Eski mektup!

Pandeminin ilk dönemlerinde üniversite öğrencisi bir gencin mektubundan alıntılar yayınlamıştım.

"Kendi ülkemde göçebe gibiyim ya da sürekli sobelenen bir ebe.

Bu kadar engebeyi sadece üniversiteyi bitirerek aşabilir miyim?

Özel bir notu vardı; "ölmeden önce nasıl koşabilirim hayallerimin duraklarına?" Benden haber bekliyordu, hala bekliyor!