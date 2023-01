Bekliyoruz!

VERİLEN sözlerin tutulmasını, yüreklerdeki nefretin kurutulmasını.

İnsanların kendilerine söyleyecek yalanı bile kalmamasını.

Gözlerin kapanmasının, kulakların tıkanmasının son bulmasını.

Yetkililerin öncelikle uyuşturucu baronlarının peşine takılmasını.

Hayata biraz da "yaşlı gençlerin" gözünden bakılmasını bekliyoruz.

***

Güçlüyü ve parası olanı koruyan yasaların her bireye eşit tavır takınmasını.

"Açlıktan kim ölmüş" diyen ve gözü paradan başka bir şey görmeyenlerin etrafına bakınmasını.

Televizyon dizilerinden fırsat bulunup biraz da kitap okunmasını.

Ve tabii ki inşaatların harcına deniz kabukları katanların canına okunmasını bekliyoruz!

***

Sözde halk için açılan ama her gün reyonlarına kazık çakılan marketlerin suçüstü yakalanmasını.

Kimsenin ekmeğiyle oynanmamasını.

Gerçek demokrasiden korkulmamasını.

Yoksulların kalbinin burkulmamasını.

Deli diye aşağılanan insanların, şerefsizlikte kariyer yaparken aklını kullananlardan ne kadar değerli olduklarının farkına varılmasını bekliyoruz.

***

Kaybolan değerlerin irdelenmesini.

Kadın katliamlarının önüne geçilmesini.

Silahların insanlığa yenilmesini.

Suçlanmamak için masum insanları suçlayanların önünün kesilmesini.

İpini sahibine teslim eden kuklaların ne mal olduklarının bilinmesini.

Bir tiyatro bileti için kuyruğa girilmesini.

İnsanların kaldırımlarda adam gibi yürümesini, kaldırımların aydınlık bir umuda yürümesini bekliyoruz.

***

Ölü gözünden yaş beklemek gibidir hayat ama her zaman umut vardır.

Ne olursa olsun yenilmez umut.

Her yıl biraz daha yaşlansak da umutların yaşlanmadığını biliyoruz.

Her şeye rağmen "yarın güzel olacak" derken, negatif enerjiyi toprağa gömüp, güzel düşüncelerin ve iyiliklerin ayaklanmasını bekliyoruz.



Kudurdu kalleşlik

Namertlik moda

Para için ruhunu

Satanı gördüm

Nasılsa bana

Dokunmaz deyip

Yılanın koynunda

Yatanı gördüm



Neyin Brütus'u

Neyin Sezar'ı

Bebelere tüfek

Çatanı gördüm

Şimdi dört yanımız

Bir can pazarı

Katilin elinden

Tutanı gördüm

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çöpleri ayırıp boşalt.

İncitmeden iyilik yap.

Sokak müzisyenine para ver.

Sebze ye.



Paranın terbiyesiz ettiği insanları toprak bile terbiye edemez.



Şule Aydın

Önder Bilge müzisyen arkadaşım.

Piyasa adamı değil gerçek müzik adamı.

O yüzden inandığı ve gerçekten yetenekli bir isme prodüktörlük yaptı;

Şule Aydın.

Üniversite düzeyinde müzik eğitimi gören, müzik öğretmenliği yapan, birçok yerde sahne almaya devam Şule Aydın'ın iki şarkıdan oluşan çalışması geçtiğimiz günlerde piyasaya çıktı.

Şarkıların isimleri "Sır" ve "Santim.

Şarkıların sözleri Şule Aydın'a ait.

Santim Santim'in müziği Önder Bilge'ye Sır'ın müziği Cem Arslantunalı'ya ait.

Şule Aydın pırıl pırıl bir genç kız.

Kaliteli bir yolculuğu hedeflerken, bizlerin de böyle insanların yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor.

Kimseye boyun eğmeden yürüyenlere duyduğumuz saygıya mahsuben.