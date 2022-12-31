Dileklerim var!

YENİ yıl adına dileklerim var.

Giden yılın üstü kalsın pislikleri de altında kalsın!

Kötülüğün gittikçe palazlandığı bir dünyada zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul olmasın.

Her gün fiyat etiketlerine ekleme yapan marketlerin sorgusu yapılsın.

İnsanlar Allah korkusunu bilsin.

Açlıktan kimse ölmesin!

Ev sahiplerine merhamet gelsin.

***

Adını yıllardır duyduğumuz demokrasinin yüzünü de görelim.

Bütün cinayetler aydınlansın, paranın sesi her şeyi bastırmasın, biraz da vicdanların sesini duyalım.

6 yaşındaki kız çocuklarına "kadın" olarak değil "bebek" olarak bakılsın.

Gençler kendi tabutunu taşıyor.

Trafik polisleri nasıl ki alkol kontrolü yapıyor, narkotik çalışanları da uyuşturucu satan yarasaların peşine takılsın.

***

Geçenlerde yeni evlenen bir insanla sohbetim oldu da kızı olursa adını "Şiir" koyacakmış; erkek olursa "Hikaye!" "Neden?" diye sormama fırsat bırakmadan hayalini açıkladı.

"Ömür boyunca kitap okumaktan vazgeçmesinler!" Yeni yıl dileklerimden en değerlisi; soytarı programlarla yozlaşmayı hızlandıran televizyonlar melül melül izlenirken biraz da kitap okunsun.

Herkesin başına gelebilir; haksızlıklar hukuksuzluklar insanların ciğerine dokunsun.

***

Bugün eski yılın son günü!

Bir yanı sefaletten katıla katıla ağlayan bir ülkenin, diğer yanında evler süslendi, bütün eğlence yerleri tıklım tıklım.

Sokaklarda yeni yılı karşılamanın en güzel hallerini izleyeceğiz.

Hayatın sayfalarını çevirirken, sakın ha koy vermeyin kendinizi, hiç olmazsa çiçeklere su vermeyi unutmayın.

Çünkü kuruduktan sonra çiçeklere su vermenin de alemi yok, hiçbir şey yapmadan yılları yitirmenin de.

Yorgun pencere kenarında bir kahve içmek en keyifli duruşunuz olsun.

Kaybettikleriniz kazandıklarından çoksa da aldırmayın canınız sağ olsun!

***

Yeter ki ortadan ikiye ayrılmayalım!

İsterim ki ülkemde huzur olsun barış olsun kardeşlik olsun.

Aydınlık yarınlar için kalbimizde sağlam deliller olsun.

Çünkü hayat varsa umut vardır!

Yeni yıl en çok da meleklerin varlığını hissedeceğimiz bir yıl olsun.





Deli bir aşk yaşadık

Bir daha yaşanmaz derim

Dolacak mı acaba

Hayatındaki yerim



Çaresizliğimi bağışla

Bazen aşktan korkuluyor

Senle yaşlanmalıydım

Hala içim burkuluyor



Tebessüm çiçeğim

Nefretin zamanla azalır

Bir gün senin de kalbin

Anılardan haz alır



Şimdi sensiz çıkacağım

Hayat denen yokuşu

Beni güzel hatırla

Elveda gurbet kuşu

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Yeni yıla gülümseyerek gir.

Öğretmenlerini aramayı unutma.

Işıkları kapat geceyi seyret.

Yoksul çocuklara

Noel Baba ol.



70'li yılları geri getirecek sihirli bir lambam olsun isterdim.



GÜZEL İNSANLAR

Bu memlekette onurlu ve vicdanlı insanların kimlikleri gözlerindeki izdir.

Aslan gibi yürekleriyle onların yeleleri bile tertemizdir.

İnsanların hayatına renk katan ve çocukları mutlu eden de o insanların varlığıdır.

O yüzden güzel insan olmak herkesin harcı değildir bu memlekette!

En çok onların yılı kutlu olsun!