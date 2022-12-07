İşaretler!

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Ne insanlar tanıdım bir lokma bir hırka yetmedi. İki ev bir arabada da yetmedi.

Dünya nimetlerine ihtiras biter mi?

Yoldan çıkanları gözden çıkarır hayat.

İşaretler de yetmedi!



O gün eve dönerken

İçim içimi yerken

Işıklarım sönerken

Yaslandım bir duvara



Sanki arkadaş oldu

Bana sabaha kadar

Senden daha vefalı

Yaslandığım o duvar



O duvarın dibinde

Gururum dağlar kadar

Yıkılmak yok bu gece

O duvara sözüm var

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Zenginlikle başarıyı bir tutma.

Kuş satın al özgür bırak.



Sanal alem kayıt altına alınan sırlar deposudur.



PATATES!

Bir bardak çayın zevki onurlu yoksullara yeter, ihtiraslı insanların beklentisi; "daha yok mu?" Yatları katları da olsa hayatın öyle gerçekleri vardır ki gün gelir dümeni kırmaya paralar da yetmez olur!

Tenceren altın olsa da kaynattığın suyun buharı değişmez!

Bencil zenginlerin o tencerede kuzu gerdanla bulamadığı mutluluğu, onurlu yoksullar patates haşlayarak bulur.