Şerefsiz kargo!

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"Şerefsiz kargo" patronlarının işleri tıkırındayken, annelerin babaların ölümün kıyısındaki çocukları için ettikleri isyanları dile getirmek benim görevim.

Çünkü ben onlardan yanayım.

Ama durdukları yerde yıkılan gençler varken, düşündüm de hangi birine yanayım!



Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar



Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa



Kalbimize emanetler

Gözlerinden öptük aşkı

Yolda kaldı dilekler

Kulaklarda çınlıyor hala

O eski kırkbeşlikler

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Karton bardakla kahve iç.

Diş macunu tüpünü alttan sık.

Sokaktaki kadından çiçek al.



Çocukları gözden çıkaran şehir ekmeğini taştan çıkaranı sevmez.



NE OLDUYSA OLDU!

Köylerdeki imece hayatının şehirlere taşındığı 70'li yıllar şerefsiz bir darbeyle yok edildi.

Sonra köyler şehirlere taşındı, şehirlerdeki kir köylere taşındı.

Hayatın yasasıdır; bir muhtar haksız olarak köylüden bir yumurta alırsa, ihtiyar heyeti köyün bütün tavuklarını alır.

Aldı ve kimseye bir şey olmadı.

Not: Bu ülkede ne olduysa başkalarını düşünen insanlara olmuştur.