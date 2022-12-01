Hayat hamalı

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Güzel insanlar öldükten sonra da hatırlanmalıdır. Popüler dünyada yerleri olmayabilir ama onlar yüreklerde ölümsüzdür!

Biz onları boşuna sevmeyiz.



Dün gece bu şehri

Seller götürdü

Sen ağlıyorsun sandım

Sabaha karşı yağmur dindi

Benim bütün dualarım

Senin içindi



Ey benim sevmeleri

Anneme benzeyenim

Ben seni hiçbir zaman

Bu kadar özlemedim



Ey benim gözlerimi

Avucuna yumduğum

Senden sonra kimseyi

Sevmedim sevemedim

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Nostaljik şarkılar dinle.

Balık tut.

Yemek yerken televizyon izleme.

Borcuna sadık kal.



Kütüphaneler insanlara bir arpa boyu yolun bile hatırını öğretir.



UYUŞTURUCU!

Şanlıurfa'da Suriyeli uyuşturucu satıcıları polisi vurdu. Bir uyuşturucu müptelası demir çubukla ambulans şoförüne saldırdı.

Bunlar fragmanlar asıl film daha başlamadı. İstanbul Bahçelievler, Tozkoparan, Florya, Bağcılar torbacı çakallardan geçilmiyor.

Bu konuda ben de yaralıyım. İki dil bilen üniversite mezunu yeğenim torbacıların ağından kurtulamayan sinek gibi.

Ne acıdır ki yapabileceğim tek şey bu köşeden çakalları işaret etmek ama kimsenin umurunda değil.

Aloooo sesim geliyor mu?