Paslı teneke!

Bugün hayatın zorluklarını çekenler ve her gün artan fahiş fiyatlara şaşkınlıkla bakanlar o güzel insanların çocuklarıdır.

Her yıl lüks otomobillerini yenileyen ve bilmem kaç bin dolarlık çantaları kapışanlara gelince.

Mesleğim icabı birkaçını tanıdım, hiçbirinin ciğeri beş para etmez!

O yüzden gazetecinin de helalinden emekçisini sevdim, dışı yaldızlı içi paslı teneke olanını değil!



Her aşkın sonunda

Bir sürgün yedim

Hayat kavgasında

Her gün acıktım

Kader tokadını

Küçükken vurdu

Hayatım boyunca

Hep yokuş çıktım



Her sabahın seher vakti

Umutları yola serdim

Bugünlere gelmek için

Harcanmış bir ömür verdim



Tek sabıkamı aşkta yedim

Beni günahsız yere astılar

Katilimi bulamadı yargıçlar

Suçlular sırra kadem bastılar

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Mahkumlara kitap gönder.

Kullanılmış pilleri değerlendir.

Ya kitap oku ya belgesel izle.

Hazırlıklı ol.



Eleştiri; karşılığını alamadığı zaman sadece düşünce israfıdır!



ADAM OLMAK!

Pandeminin ilk zamanlarında çok sevdiğim bir besteciye sormuştum.

"Doların inişi ve çıkışı gitarının tellerine dokunuşunu etkiliyor mu?" "Yoo" demişti "müzik yaparken maddiyatın hesabını yaparsak gönül tellerimiz de kopar gitarımızın telleri de."Cevaba bayılmıştım. O yüzden sanatın israfına da karşıyım sevginin israfına da.

Not: Bu alemin "adam olanına" sormuştum o soruyu, yoksa her taraf vefasız dolu!