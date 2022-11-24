Öğretmenlerim!

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Not: Bazı meslekler sahibine darağacıdır, eminim ki bu durum bile yürekli öğretmenlere gurur veriyordur.

Ben öyle öğretmenlerin gününü kutluyorum, öğretmeyenlerime benzeyenlerin.



Melekler yazmıştı

Hikayemizi

Bakınca ölürdüm

O gözlerine

İsmin iki hece

Sevgin dağ gibi

Seni iliklerdim

Düğme yerine



Yok yere hasretin

Koluna girdik

Mektuplarda kalan

Aşk acısıyız

Şimdi kalbimizde

Başka sevdalar

Yalan gönüllerin

Kiracısıyız

Hakkı YALÇIN



MUTLUK TAKVİMİ

Öğretmenlerinin izini bul.

Umut etmek için sebebin olsun.

Suyu boşa harcama.

Balık tut.



Elinin tersiyle terini silen hamal fotoğraflarını özledim.



ZENGİNİN BİRİ

Bundan 17 yıl önce dünyanın en zengin 11'nci adamı John Walton kendi kullandığı uçağın düşmesi sonucu 58 yaşında ölmüştü.

Şahsi serveti 18.2 milyar dolardı.

Ülkesinde eğitimle ilgili konulara 6 yıl içinde 1 milyar dolara yakın bağış yapmıştı.

Zenginlerin ölümü yoksulların yüreğinde yer bulmazdı ama böyle bir zengin o yeri buldu.

Böyle bir insanı yeniden hatırlatmak de bizim köşemize düşsün!