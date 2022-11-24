O yüzden unutulmaz isimler en çok öğretmenlik mesleğinin içindedir.
Bana haysiyetin ve onurun bilgi kadar değerli olduğunu, sosyal terbiyenin iki kere ikiden daha değerli olduğunu Burgazada'daki öğretmenlerim öğretti.
Yatılı okul yıllarım, öğretmenlerimin omuzlarında az ağlamadım.
Babasız çocuklara annelik yapmak onların yüreklerindeki görev hanesinde doğuştan yazılıydı çünkü.
***Ama her öğretmenin aynı olmadığını gösteren deneyler de yaşadım.
Bahçelievler Lisesi'nde ilk yıl sınıfta kalmıştım da kaydımı yenilemeye gittiğinde biyoloji öğretmeni, "bu çocuğu niye okutuyorsun, bundan bir halt olmaz ver bir işe çalışsın" dediğinde, "ben onu okutacağım" diyen aydınlık kadındı annem.
İlkokul mezunu bile olmayan anacığım o gün beni okutmaktan vazgeçse ne hallere düşmüştüm kim bilir!
Nur içinde yatsın hayatımdaki en anlamlı öğretmenlerimden biriydi annem.
***
Lisede en yürekli arkadaşlarımdan biri olan Sebahattin Tağı öğretmen olmuştu da insanlık adına ne çok güzelliğe imza atmıştı.
Dev gibi Sebo virüse kurban gitti ama ne adı unutulur bizde ne adam duruşu.
***Bizler gaz lambalarını gördük, radyolarda arkası yarınları, şarkıcıların en zarifini, artistlerin en asilini.
Kara tahtalarda beyaz tebeşirle terbiyenin hasını öğreten aydın öğretmenleri gördük.
Lisedeki onurlu öğretmenlerimden biri gazeteci olduğumu öğrendikten sonra "gelecekteki tehlikeyi işaret ederken, geçmişin güzelliklerini hatırlat" demişti.
Öyle yapıyorum.
O yüzden tek göz odalarda ev halkına sinema hayatı yaşatan radyoları bugünlerin televizyonlarına değişmiyorum.
Camdan cama büyüyen aşklarını taşların altına bırakan mahalle delikanlılarını, sosyal medya mezbahalarında eli ve dili kan kokan insanlara mı değişeceğim? Asla!
Değişirsem ölmüşümdür, öğretmenlerimin verdiklerini de öldürmüşümdür!
***
Not: Bazı meslekler sahibine darağacıdır, eminim ki bu durum bile yürekli öğretmenlere gurur veriyordur.
Ben öyle öğretmenlerin gününü kutluyorum, öğretmeyenlerime benzeyenlerin.
Melekler yazmıştı
Hikayemizi
Bakınca ölürdüm
O gözlerine
İsmin iki hece
Sevgin dağ gibi
Seni iliklerdim
Düğme yerine
Yok yere hasretin
Koluna girdik
Mektuplarda kalan
Aşk acısıyız
Şimdi kalbimizde
Başka sevdalar
Yalan gönüllerin
Kiracısıyız
Hakkı YALÇIN
MUTLUK TAKVİMİ
Öğretmenlerinin izini bul.
Umut etmek için sebebin olsun.
Suyu boşa harcama.
Balık tut.
Elinin tersiyle terini silen hamal fotoğraflarını özledim.
ZENGİNİN BİRİ
Bundan 17 yıl önce dünyanın en zengin 11'nci adamı John Walton kendi kullandığı uçağın düşmesi sonucu 58 yaşında ölmüştü.
Şahsi serveti 18.2 milyar dolardı.
Ülkesinde eğitimle ilgili konulara 6 yıl içinde 1 milyar dolara yakın bağış yapmıştı.
Zenginlerin ölümü yoksulların yüreğinde yer bulmazdı ama böyle bir zengin o yeri buldu.
Böyle bir insanı yeniden hatırlatmak de bizim köşemize düşsün!