Elde satır dilde testereyle dolaşanlar kapışılırken!
***Islık çalmak kadınlara yakışıyor, düdük çalmak erkeklere O düdüklerin parayı verene çalınmasına mahsuben!
***Deniz kabukları kimden yana?
Birbirlerini can kulağıyla dinleyenlerden!
***Ellerindeki parayı silaha çevirenler herkesin bumerangının kendilerine döneceğini neden düşünmez?
***Gümrükten kolayca geçen valizlerin içinden neler geçiyor acaba?
"Gördükleriniz gerçekse görmedikleriniz daha gerçek" notuyla birlikte.
***Yoksulken sevilen erkek olmak mesele! Yoksa o paralı magazin züppeleri enayi konumundan bir adım öte gidemezler!
Sürüngen kadınların avuçlarında "nakit" yaşarken!
***Düşman kazanmayı bile "zenginlik" sayan insanlar tanıyorum.
Nefrete nefret demiyor!
Paraya para!
***Bir yazarı okurken tedavi olduğunu düşünen kimseyi tanımadım.
Ama popüler olsun da çamurdan olsun diyenlere hasta olanları çok gördüm!
***
***Soru: "Alfabede en çok hangi harfi tutuyorsun?" Cevap: "Doktorlar muayene ederken bile 'aç ağzını aaa de bakiim' diyorsa başka tercihim var mı?"
***Bazı insanların hayatında etmedikleri küfür kalmış mıdır acaba?
"Mahallede yorumcu abiler var onları yoklayıp geliyorum!"
***Pazartesiler neden bu kadar suratsız?
Pazar'ını iyi irdele!
***"Şimdiye kadar hiç melek tanıdın mı?" diye sordular annemin adını verdim!
Diğer anneler kusuruma bakmasın.
***
En güvendiğim insan tarafından sırtımdan vurulduysam, bu yazının sonuna bir "K'ayıp ilanı" yakışır.
"Yaşama hevesimi kaybettim hükümsüzdür!"
Çiçek satıyordu
Oturmuş yerde
Elbisesi kirli
Saçı beyazdı
Sevdiği dostları
Kim bilir nerde
Görse de kimseler
Tanıyamazdı
Toprağı kurumuş
Kırık dal şimdi
enizler içinde
Batan sal şimdi
Hayatı dilinde
Bir masal şimdi
Anlatsa da kimse
Anlayamazdı
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Konuşurken karşındaki insanın gözlerine bak.
Tutamayacağın sözü verme.
Organlarını bağışla.
Bazı insanlar nedense ölümüne yakın daha çok sevilir!
BİRAZ DA AŞK!
Aşk umudun köreldiği noktada olmazları oldurmak, iki lafın arasını sevdiğinin ismiyle doldurmaktır.
Aşk aynı yerden birkaç kez kırıldığı halde, aynaların karşısında kendini ütülemek, vefasız olsa bile kimseyi kötülememektir.
Aşk kahreden bir yalnızlıkta bekleyip çürümek, ateşlere basa basa yalınayak yürümektir.