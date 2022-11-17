K’ayıp ilanı!

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En güvendiğim insan tarafından sırtımdan vurulduysam, bu yazının sonuna bir "K'ayıp ilanı" yakışır.

"Yaşama hevesimi kaybettim hükümsüzdür!"



Çiçek satıyordu

Oturmuş yerde

Elbisesi kirli

Saçı beyazdı

Sevdiği dostları

Kim bilir nerde

Görse de kimseler

Tanıyamazdı



Toprağı kurumuş

Kırık dal şimdi

enizler içinde

Batan sal şimdi

Hayatı dilinde

Bir masal şimdi

Anlatsa da kimse

Anlayamazdı

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Konuşurken karşındaki insanın gözlerine bak.

Tutamayacağın sözü verme.

Organlarını bağışla.



Bazı insanlar nedense ölümüne yakın daha çok sevilir!



BİRAZ DA AŞK!

Aşk umudun köreldiği noktada olmazları oldurmak, iki lafın arasını sevdiğinin ismiyle doldurmaktır.

Aşk aynı yerden birkaç kez kırıldığı halde, aynaların karşısında kendini ütülemek, vefasız olsa bile kimseyi kötülememektir.

Aşk kahreden bir yalnızlıkta bekleyip çürümek, ateşlere basa basa yalınayak yürümektir.