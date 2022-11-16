Bir kayaya ne yapabilir ki dalga onu aşındırmaktan başka!
***Hayat ölümün kardeşidir ama yine de cesaret verir, kimsenin kuşkusu olmasın.
Ölümden korksa büyümezdi çocuklar.
***Çocukların anı defterinde adı olanların bu dünyada özel bir yeri var.
Çocuklara kıyanların cehennemin dibine kadar yolu.
***Kendimizi hafife almayalım, hayat her zaman bir şeyler fısıldar.
"Dünyanın mutluluğu için ne yaptın?" sorusuna cevap bulmaya da vaktimiz olmayabilir.
Bir çocuğun elinden tutmaya da!
***Nefret denizinde yüzenler var, kadınları çocukları üzenler, insanlığın derisini yüzenler.
Her türlü çirkinliğe hükmedenler.
Onların yüreklerinde ve omuzlarında hiçbir zaman melekler olmadı.
Onların yüzünden çocukların erken yazılır kaderi.
***
Şerefsiz katillerinden ölüm kadrajları ne çocuk tanır ne ana!
O yüzden bombalı saldırıda ölen minik Ecrin'in babasının elinden tuttuğu son fotoğrafa bakıyorum.
Dünya boş bir salıncak değil, o salıncağın iplerini kesenlerin yolunu kesmeyi istiyorum.
Dilimdeki kırık mızıkayla!
***Taziye elbisesi diken bir kadın terzinin acısı, çocuğunu kaybeden annenin acısına kardeştir. Ama beklediği minicik kızının o gece evine dönmeyeceğini hisseden bir annenin acısını anlatan sözcükler henüz üretilmemiştir.
Olsa şarkısını bile yazardım.
***Pandeminin ilk dönemlerinden kendime sormuştum; "büyüklük nedir?" Cevabım hazırdı; "çocuklar için sirkte maymun olmak!" "Sen olur musun?" demiştim kendi kendime, cevabım yine dünden hazırdı.
"Sirke bile gerek kalmaz!"
***Teknolojiden sonra dünya gözümüze daha küçük gözükebilir ama bu gerçek bizim dünyayı küçümsememizi gerektirmez.
Dünya kötüyse eğer bunda birilerinin parmağı var. Çocuklar hariç!
***
Not: İnsanlar ne kadar hainlik yapsalar da içimdeki çocuğu öldüremediler!
"Bu dünyada 2.5 milyar fazla insan yaşıyor" diyen Bill Gates gibi katliam tutkunları bile!
Dün gece resmini
İkiye ayırdım
Bana baktığı gibi
Kimseye bakmasın diye
Ateşimi söndürdüm
O güzel gözlerinde
Beni yaktığı gibi
Kimseyi yakmasın diye
Ne yani bundan sonra
Gözleri cennet kokan
Sevgilim yok mu benim
Benden sonra tenine
Bir yabancı mı
Dokunacak senin
Anıların gözü yaşlı
Şarkılar da zehir zıkkım
En iyi sen biliyorsun
O gözlerin benim hakkım
Hakkı YALÇIN
MUTLULUK TAKVİMİ
Doğa konulu fotoğraf çek.
Anılarını yaz.
Çocuklaş.
Uyuşturucuyla aktif mücadele et.
Kablosuz hayatı dene.
İnsanı sadece ölüm terbiye etmez, bunu yaşarken başarmak gerekir.
SUÇ DUYURUSU!
Sosyal medyada iznim olmadan açılmış sahte bir hesap var.
Kaç kere yazdım, yetkililere başvurdum ama hiçbir sonuç alamadım.
Adımı kullanan "emek hırsızlarına" karşı yeni yasalarda neler yapılabileceğini de görmek istiyorum.
Benim reddettiğim bir eylemi, kendileri adına haksız kazanca dönüştürüp sahtecilik yapanların yanlışlarının da ödeyeceği bir bedel olmalı.
Adıma açılmış sahte hesaba karşılık bu bir suç duyurusudur!
Bilmem kaçıncı baskı!