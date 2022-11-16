Çocukça!

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Not: İnsanlar ne kadar hainlik yapsalar da içimdeki çocuğu öldüremediler!

"Bu dünyada 2.5 milyar fazla insan yaşıyor" diyen Bill Gates gibi katliam tutkunları bile!



Dün gece resmini

İkiye ayırdım

Bana baktığı gibi

Kimseye bakmasın diye

Ateşimi söndürdüm

O güzel gözlerinde

Beni yaktığı gibi

Kimseyi yakmasın diye



Ne yani bundan sonra

Gözleri cennet kokan

Sevgilim yok mu benim

Benden sonra tenine

Bir yabancı mı

Dokunacak senin



Anıların gözü yaşlı

Şarkılar da zehir zıkkım

En iyi sen biliyorsun

O gözlerin benim hakkım

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Doğa konulu fotoğraf çek.

Anılarını yaz.

Çocuklaş.

Uyuşturucuyla aktif mücadele et.

Kablosuz hayatı dene.



İnsanı sadece ölüm terbiye etmez, bunu yaşarken başarmak gerekir.



SUÇ DUYURUSU!

Sosyal medyada iznim olmadan açılmış sahte bir hesap var.

Kaç kere yazdım, yetkililere başvurdum ama hiçbir sonuç alamadım.

Adımı kullanan "emek hırsızlarına" karşı yeni yasalarda neler yapılabileceğini de görmek istiyorum.

Benim reddettiğim bir eylemi, kendileri adına haksız kazanca dönüştürüp sahtecilik yapanların yanlışlarının da ödeyeceği bir bedel olmalı.

Adıma açılmış sahte hesaba karşılık bu bir suç duyurusudur!

Bilmem kaçıncı baskı!