Sıska çocuklar

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Hayal biletçisi olarak, şimdiki zamanda demode kaldığım içindir ki yalnızlığın patikasında geçmişe yürüyorum.

Dilimde unutulmuş bir şarkı; "Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek."



Acının gömleği

Üstümden çıkmaz

Hayata borçluyum

Hesabım tutmaz

Adresim sevdaydı

Kapım çalınmaz

Vay benim gençliğim

Vay benim ömrüm



Hasrete kuruldu

Bütün saatler

Vuruldu içimde

Sevda kuşları

Ayaz gecelerde

Fayda etmiyor

Vefasız ellerin

Dokunuşları

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Kaybettiğin için üzülme kazanmaya çalış.

Müzik sesiyle uyu.

Kimsenin zamanını çalma.



Çok gürültülü sağanak bir siyasetin içindeyiz!



PATRON!

Dünyanın büyük şirketleri bile çalışanların yarısını işten çıkarıyor.

Ne zaman işten atılan işçilerle ilgili bir haber duysam, aklıma Japon işadamı Shohei Nozawa'nın şirketi iflas edince diğer işadamlarına seslenen sözleri gelir.

"Ne olur benim işçilerimi siz alın, hiçbirini açıkta bırakmayın." Öyle patronlar kalmadı artık.

Şimdi işçisi bir lokma ekmek bulamazken, yaşadığı gökdelenlerden aşağı bakan patronların belledikleri tek cümle var. "Açlıktan kim ölmüş!"