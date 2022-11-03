Vatikan Kızı

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Genç kızın ölümüne sebep olan tacizci Kardinali işaret eden genç bir kadının ifade verdikten sonra korkularını dile getirdiği bir söz var.

"Evet korkuyorum. Çünkü bu dünyada yaşamaması gereken insanlar var." Tacizlerini cinayetlerini kendilerine saklayan Vatikan yargıcının kararına göre kızın Vatikan'da gömülü olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı için dosya kapandı.

Dinin arkasına saklanan kötü insanları öne çıkarmadıkça bu dünya asla güzel olmayacak!

Bakmayın onların apoletlerine ve görkemli cenazelerine, toprağın altında bütün kansızların cesetleri tanınmaz olacak!



Benden aldıklarını

Hesabıma yazdın da

Bir kere hatırımı

Sormadın hayat



Ucundan kenarından

Tutunamadım sana

Bende bir çay içimi

Durmadın hayat



Yanlışlara sattın

Doğrularımı

Bir gün sen de bensiz

Kalırsın hayat

Ben seni ölümle

Aldatıyorum

En fazla canımı

Alırsın hayat

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Adres sorana içten davran.

Mucizeye inan ama bel bağlama.

Sabaha gülümseyerek başla.

Gözün tok olsun.



Huyu değişen insanların yürekleri bile artık kör kuyu.



10 YIL SONRA!

Bundan 10 yıl önce bir okuyucum göndermişti, yine önüme çıktı.

"Ben yediğim bütün meyvelerin çekirdeklerini biriktirir kuruturum.

Sonra yetişebileceği koşullarda onları toprağa gömerim.

Amacım ne ektiysem onu biçmek değil, o çekirdek kocaman bir ağaç olsun gölgesinde rahatlayayım da değil. Bana verdiği muazzam hazzı onu köklendirerek, özüne döndürerek yaşama devamını başka formda sağlayıp ona teşekkür etmek." O zamanlar okuyucum olan Elçin Sezgin'e 10 yıl sonra yine teşekkür ettim.