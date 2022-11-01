Ürkek gözler!

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Elimizdekileri korumayı öğretirken; farklı renkler icat etmeyi unutturan hayat.

Bizleri yoldan çıkaramadığı için hırsını bizden çıkaran hayat.

O yüzden sokaklardaki insanların ürkek gözleri, bizim gözlerimizdir belki



Sen kaçan uykumsun

İkinci ruhum

Bir iç titremesi

Hassasiyetim

Gönüllü sürgünüm

Kendi sevdamda

Mahrumiyetim

Mahremiyetim



Senin gözlerinde

Kırık ışıklar

Sebebi ben miyim

Korkularının

Yazıl kaderime

Bir mühür gibi

Kaçıncı şahsıyım

Duygularının

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Emniyet kemerini tak.

Elini sık yıka.

Fanatik olma.

İş bitmeden ödeme yapma.



Kuşların bir metre yakınındaki kediler bile heyecanlanmıyor artık.



AYNEN BÖYLE!

Türk ve Yunan psikologlar kendi aralarında sohbet ediyorlardı.

Türk psikolog Yunanlıya sordu.

"Yunanistan'da iyimserlerle kötümserler ne yapıyor?" Yunanlı cevapladı. "İyimserler çalışıyor kötümserler Türkçe öğreniyor. Peki ya sizinkiler?" Türk psikolog cevapladı. "Bizde iyimserler köşeyi döndü, kötümserler Arapça öğreniyor!"