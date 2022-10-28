Hastane!

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Çünkü bizlere insan olduğumuzu en kolay hastaneler hatırlatır.

O yüzden kendimize küçük mutluluklar ararken bile empati yapmalıyız, bencilliği yaşatmak yerine.



Sirenler çalıyor

Duyuyor musun?

Dünya yeni bir savaşın

Eşiğindeyken

Ben seni ninnilerin

Beşiğinde sallarım



Çocukların gözlerinden

Bakarız dünyaya

Burnumuzda Afrikalı

Filistinli çocukların

Hasreti tüter



Sevda ordularımızı

Amerikan askerlerinin

Üzerine salarız

Üç dakika sürse bile

O saltanat bize yeter

Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Papatya çayı iç.

Dişini fırçalarken suyu kapat.

Kitap oku.

Kendinle yüzleş.

Havalara aldanma.



Uzaklara bakmak bile gerektiğinde ihtiyaçtır.



HALİT KIVANÇ

Sunuculuğun en zarif ve en özel ismiydi.

Gazeteciliğin gazetecilik olduğu yılların simgelerinden biriydi.

Spikerliğin nasıl bir emek ve bilgi gerektirdiğinin ve tertemiz maç anlatımının sembolüydü. Ve daha nice güzellikler ona ait. Halit Kıvanç eller üstünde uğurlanırken ardında harika izler bıraktı.

Yeri asla doldurulamayacak insanlar listesinde ilk sıraları alır. Herkesin tabutu el üstünde taşınır ama Halit Kıvanç gibileri yüreklerin de omuzlarındadır.

Mekanı cennet olsun.