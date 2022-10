Levha!

HİÇ ölmeyecek gibi yaşamaya koşanlara "dur" diyen bir ölüm levhası var.

Uzaktan pek görülmüyor da yakına gelince arkadan itekliyorlar sanki!

***

***

Aklımı yolda bıraktığım bir akşam tam bana göre bir levha gördüm. "Deli olmaya adaylar aranıyor!" Değneğini at gibi koşturma şartı vardı da "sinirli değneğim" bir halta yaramadı.

Üstelik zılgıt yedim; "sizin gibilerin bu işlere pek aklı ermez!"

***

Gariban mahallelerdeki "çıkmaz sokak" levhalarına merakım büyüktür.

Sokağın sonundaki evin kapısında "yavru kuzumu benden alan uyuşturucu çakallarının boynu devrilsin" yazılı levhayı aldım, görkemli villasında oturan baron rütbeli çakalın kapısına bıraktım. Karşılığında salyalı saldırılar aldım.

***

"Göğüs kafesimdeki kuşları uçurdum bana hayat getirecekler" diyen lösemili bir çocuğun sözleri her zaman aklımdadır.

Sokağıma lösemili çocuklar için melek resimli bir levha astım, yanına da not yazdım.

"Hiçbir iyilik için geç değildir ve her çocuk hayata emanettir ölüme değil." Okuyanlar baktı geçti.

"Televizyonlarda göbek atacak içi boş insanlar aranıyor" diye küçük bir levha astım.

İzdiham yaşandı.

***

İstanbul'da yabancılardan geçilmezken, "yabancılar giremez" levhası garip geldi.

Bir baktım ki magazinde ünlenmiş nafaka parazitinin evinin önündeyim.

Çuvaldan taşan para görüntülü bir levha ürettim, yanına da renkli kalemlerle yazdığım bir panoya notumu bıraktım.

"Makyajınla rujunla ve pahalı giysilerinle güzelim diye övünme. Yollar da pırıl pırıldır ama altından kanalizasyon geçer!" Bu kadar emeğin karşılığında sadece bir sivrisinek vızıltısı duydum.

***

Yolumun üzerinde "cinayet mahalli" levhasını görünce hiç şaşırmadım.

Levhanın üzerine boya sıkıyordum ki adamın biri yanıma geldi, "sen benim kim olduğumu biliyor musun?" dedi.

"Üç ihtimallisin" dedim, "ya katilsin ya büyük hırsız ya da uyuşturucu kaçakçısı!"

***

Hayatım boyunca ceketinin astarını bile göstermeyen zarif zenginleri de gördüm sonradan görmeleri de.

Ama bu ülkede "zenginler ve yoksullar adaletin karşısında aynı kefededir" levhasını ömrü billah göremedim!

***

En berbat levhayı da şehrin meydanında gördüm. "İkinci bir emre kadar insanların birbirlerini sevmeleri yasaklanmıştır. Üçüncü şahıslara duyurulur."