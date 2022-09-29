Az kullanılmış hayatlara karşı çok kullanışlı kötülükler dünyası!
İnsanlar vahşileşirken tam teşekküllü şeytanlıklar prim yapıyor artık.
Adalet yok ganimet var!
***Ayağımızın altındaki toprağa bile göz diken kansızlara verecek cevabımız hazır; "sıkıysa tek başına gel!" Çünkü çok uluslu bir terör şebekesinin adıdır Amerika!
***Amerika'nın hainliklerine Avrupa'nın suskun kalmasının bir açıklaması var elbet. Onların kitle imha kuralları mevcut.
Onlar kendi çocuklarından gayrısını "ceset olma özelliğine sahip" canlılar olarak görüyorlar.
Silahlarını da bu düşüncelere uygun biçimde sürekli geliştiriyorlar.
Bomba, nükleer silah vs.
Ya da ekonomik saldırı!
***
Atom bombası kullanacak kadar alçalan bir ülkeden her şeyi bekleyin.
Dünyanın altını üstüne getirme filminde tüm seanslar doluyorsa, gelecek programa da hazırlıklı olun.
Çünkü çocuklarımız için vakit daralıyor.
***İnsanlar düşlerinin peşinden koşarken peşlerinden gelecek felaketi hesaba katmıyorlar.
Cep telefonundan mesaj atmakla meseleyi hallettiklerini sanıyorlar.
Teknoloji yan oda artık, salonda mutfakta en çok da banyoda!
***Peki, teknoloji mi nostalji mi?
Düşünsenize Amerika'daki bütün teknoloji arsızları bizlerin adresini biliyor, bizler hiçbirinin adreslerini bilmiyoruz.
Elle yazılan nostaljik mektupların masumiyetini gel de arama!
***Dayatılanı değiştirmek, iyi olmak için imkanları zorlamak diye bir şey vardı.
Geçmişi hatırlamak istemeyenlere geleceği hatırlatmanın anlamı yok.
Bir zamanlar güzeldi dünya!
Daha güzel olsun diye 'kahrolsun Amerika' diye sloganlar attık yetmedi.
***
Bitmedi bu soysuzluk.
Bitmeyecek galiba!
Uykuyu geceye
Çağırdım gelmedi
Gözlerimin sana
Selamı var
Perdeyi açtım yağmur
Radyoyu açtım Müslüm
O söyledi ben ağladım
Sabaha kadar
Bana mısın demez
Hasret ateşi
Hadi at kalbinden
Atabilirsen
Hiçbir mahkum aşktan
Firar edemez
Hadi yat bu gece
Yatabilirsen
Hakkı YALÇIN
29 EYLÜL 2022
MUTLULUK TAKVİMİ
Beyin jimnastiği yap.
Lütfen demeyi alışkanlık edin.
Lavabo kenarında yüzük bırakma.
Çocuklara verdiğimiz sözleri tutamadık ya yuh olsun bize!
KİRLİ YÜZLER!
Eskiden pamuk tarlasında çalışan işçiler için filmler yapılırdı.
Hasta çocuğunu Anadolu'da sırtına koyup İstanbul'a getiren onurlu anaların filmleri.
Mahalle aralarındaki namuslu hikayeler konu olurdu aşklara.
Şimdi pespaye ilişkilerin dizileri çekiliyor da kanı çekiliyor insanlığın.
Reklamlarında kullanılan yüzler bile kirliyse, temiz insanların değeri olmadığı içindir.