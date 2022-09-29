Soysuzluk!

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Bitmedi bu soysuzluk.

Bitmeyecek galiba!



Uykuyu geceye

Çağırdım gelmedi

Gözlerimin sana

Selamı var



Perdeyi açtım yağmur

Radyoyu açtım Müslüm

O söyledi ben ağladım

Sabaha kadar



Bana mısın demez

Hasret ateşi

Hadi at kalbinden

Atabilirsen



Hiçbir mahkum aşktan

Firar edemez

Hadi yat bu gece

Yatabilirsen

Hakkı YALÇIN



29 EYLÜL 2022

MUTLULUK TAKVİMİ

Beyin jimnastiği yap.

Lütfen demeyi alışkanlık edin.

Lavabo kenarında yüzük bırakma.



Çocuklara verdiğimiz sözleri tutamadık ya yuh olsun bize!



KİRLİ YÜZLER!

Eskiden pamuk tarlasında çalışan işçiler için filmler yapılırdı.

Hasta çocuğunu Anadolu'da sırtına koyup İstanbul'a getiren onurlu anaların filmleri.

Mahalle aralarındaki namuslu hikayeler konu olurdu aşklara.

Şimdi pespaye ilişkilerin dizileri çekiliyor da kanı çekiliyor insanlığın.

Reklamlarında kullanılan yüzler bile kirliyse, temiz insanların değeri olmadığı içindir.