Saygınlık!

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Ama o saygın insanlar ağızlarıyla kuş tutarken, bir diziyle şöhret olan zibidiler, enayi parasıyla geçinen nafaka şıllıkları bütün köşeleri tutuyor.

Doğaldır ki parayla ve ahlaksızla beslenen sistem onların tarafını tutuyor.

Mutluluk Takvimi

Müzik eşliğinde yürüyüş yap.

Sınava hazırlanan çocuğuna baskı yapma.

Güneş gözlüğü kullan.

Aşk yalanın maskarası

İhanetler yüz karası

Sen o sarı takvimlerin

En zavallı hatırası

Dönme, sakın dönme

Ben dahil burda seni

Hiç kimse özlemedi

Herkes gönül defterinden

Seni bir bir siliyor

Kime baksan

Utanırsın gözlerinden

Senin ne mal olduğunu

Artık herkes biliyor

Hakkı YALÇIN

Dünyanın en büyük savaşı barış üzerine olmalıydı.

Kaşınanlar!

İstanbul'da mikrop yuvası olmuş semtlerimiz var, dolayısıyla fena halde uyuz ve mantar salgını var.

İşin en utanç verici yanı, bulaşıcı hastalıkların saklanmasıyla yayılması arasında bencilliğin daniskası var!

Uyuz olmak da utanılacak bir şey değil, mantara yakalanmak da.

Tedavi olması gerekirken, hastalığını inkar edip "kaşınmaktır" utanılacak olan.