Doğruyu da yalanı da.
Çıkarları için eğilip bükülen insanların omuzlarındaki melekleri düşürdüğünü de en çok şöhret aleminde gördüm. Sırtından vuranı da sırtına alanı da.
***Paranın saltanatında hep aynı oyundur oynanan. Dostun adını bile unutturur şöhret.
Onlar kendilerine biçtikleri rolle seçtikleri hayat arasında koparılmaz bağlar olduklarını zannederler.
Şöhretli olmayı hayatın en renkli projesi sayarken, kendilerini bekleyen trajediyi hesaba katmazlar.
***"Topluma yakışmak" diye bir gerçek yoktur, onları besleyen toplumdur zaten.
Şöhretin hammaddesi el değiştirmiştir, sosyal medya garantördür, sisteme uygun sponsorlar vardır.
Giydirilen moda uzmanı olmakla dayatılan hokkabaz olmak arasında özne parayı bulmaktır.
Şöhret yeterli kanıt sayılırken, inşa edilen sanatın varlığı da yokluğu da ortadadır.
***
Zamanın elinde oyuncak olduklarını hatırlatmadan önce bir duvar yazısını onların önlerine koymaktan gurur duyarım.
"Makyajınla rujunla ve pahalı giysilerinle güzelim diye övünme.
Yollar da pırıl pırıldır ama altından kanalizasyon geçer!"
***Böyle cümleler onların burnunun kenarından sinek vızıldaması gibi geçer.
Onlar banka hesabına bakar ya da enayi bir zenginden çocuk yapıp "nafaka şıllığı" etiketiyle yan gelip yatar.
Parasından başka kaybedecek bir şeyi olmayanların kazandıkları bir şey de yoktur aslında!
Zamanı gelince onlara gününü gösterecek bir hayat gerçeği varken!
***Güzel insanlar da vardır elbet, onlar tırnaklarıyla kazır yolları.
Onların borsası sanattır.
Zamana karşı verdikleri mücadeleyi kaybetseler de kimliklerini hiçbir zaman kaybetmezler.
Saygınlığı popülerlikten değerli sayarlar, kameraların içine düşmezler, sosyal medyadaki mezbahalarda dolaşmazlar.
***
Ama o saygın insanlar ağızlarıyla kuş tutarken, bir diziyle şöhret olan zibidiler, enayi parasıyla geçinen nafaka şıllıkları bütün köşeleri tutuyor.
Doğaldır ki parayla ve ahlaksızla beslenen sistem onların tarafını tutuyor.
Mutluluk Takvimi
Müzik eşliğinde yürüyüş yap.
Sınava hazırlanan çocuğuna baskı yapma.
Güneş gözlüğü kullan.
Aşk yalanın maskarası
İhanetler yüz karası
Sen o sarı takvimlerin
En zavallı hatırası
Dönme, sakın dönme
Ben dahil burda seni
Hiç kimse özlemedi
Herkes gönül defterinden
Seni bir bir siliyor
Kime baksan
Utanırsın gözlerinden
Senin ne mal olduğunu
Artık herkes biliyor
Hakkı YALÇIN
Dünyanın en büyük savaşı barış üzerine olmalıydı.
Kaşınanlar!
İstanbul'da mikrop yuvası olmuş semtlerimiz var, dolayısıyla fena halde uyuz ve mantar salgını var.
İşin en utanç verici yanı, bulaşıcı hastalıkların saklanmasıyla yayılması arasında bencilliğin daniskası var!
Uyuz olmak da utanılacak bir şey değil, mantara yakalanmak da.
Tedavi olması gerekirken, hastalığını inkar edip "kaşınmaktır" utanılacak olan.