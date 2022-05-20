Şövalye!

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Birden yağmur başladı. Kargalar çekip gitmişti biz de muhabbetin sonunu getirdik.

Adam teşekkür ederek evine yol aldı.

Muhabbetin başındaki "kargalar bizden akıllı" sözcüğüne mahsuben kendi kendime, "kargalar beşe kadar saymayı bildikleri için akıllı sayılıyor" dedim.

Tam o sırada bir anne bebek arabasıyla yanımdan geçerken bir fısıltı duydum.

Arabadaki bebek şövalyelerden biri çisil çisil yağan yağmurun tanelerini sayıyordu. "73, 74, 75..."

Mutluluk Takvimi

Çocuk konulu fotoğraflar çek.

Marka giyinenlere özenme.

Hazıra konma, emek ver.

İhaneti bağışlama.

Silindi aşkımın

Alın yazısı

Boynumu bükmedi

Bıraktığın yük

Sakın gururlanma

Sevildin diye

Senin aşkın benim

Kalbimde büyük

Aşkın kanunu böyle

Her ayrılık ağlatır

Küçük insanlar bazen

Büyük izler bırakır

Büyük yalanlarınla

Otur gönül tahtında

Benim haklarım saklı

Sana Allah katında

Hakkı YALÇIN

Dizi oyuncularına sanatçı deniyorsa o ülkede sanat linç edilmiştir.

Karamsar!

Bazen neden yaşadığımı düşünüyorum bazen de neden hala ölmediğimi.

"Hayatın yalan kısmını hallettim de kalan kısmını ne yapacağım?" diyorum.

Bir deniz kıyısında ölmek isterim güneş batarken.

Güneşi doğarken yakalamakla batarken yakalanmak gibi.

Belki de şairler böyle ölmeli.