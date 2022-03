Umut

TARİHİN ülkeleri zorda bırakan dönemleri olmuştur, pandemiden sonra gelen savaş bu zorlu hayatın tuzu biberi olmuştur.

Petrole mazota her gün zam geliyor da sanki bütün dünya ucuzluk pazarında sadece bizim ülkemiz yanıyor.

Hayır, dünyanın her yerinde petrol fiyatları aldı başını gidiyor.

Savaş ekonomisinin bütün dünyaya yüklediği bir bedeldir bu.

"Hayati bir zaman diliminin içinden geçerken, bizlere gereken toplum bütünlüğü.

Sevginin sıcaklığı her şeyin üstesinden gelmeye yeter!

***

Eski yıllarda en çok gülle bülbülün aşkını anlatırdı şarkılar.

"Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle." Bir bülbülün bütün hayatını gülün etrafında harcadığı sanılır.

Hayır! Bülbüller yılda 3 bin 500 kilometre yolculuk yaparlar.

Yıllardır güllere şakıdıkları o harika bestelerin bedelini böyle ödüyorlar belki.

Bu meseleden çıkan sonuç: memleket sevdası zorluklara göğüs germekle kardeştir.

***

Bahar gelmiş dağlarıyla tanıdım memleketimi, denizleriyle, yere düşeni kaldıran insanlarıyla.

İnsan canının silahlardan ve paradan daha değerli olduğunu hissedenlerin dünyasına sığınmakla yükümlü olduğumuzu unutmayalım.

Ukrayna insanına okullarımız aracılığıyla derneklerle yardım gönderiyoruz ki, bu da bizim insanımızın vicdanını gösteryor.

Küçük yaşlarında iyilik yapmanın değerini anlayan çocuklarımıza belki en anlamlı dersi veriyor öğretmenler, veliler.

***

Yaşamak yaşatmakla kardeştir.

Evet üzerimizde kara bulutlar var ama unutulmasın ki güneş her gün yeniden doğmak için batıyor.

Bütünlük varsa umut hep vardır, umut yoksa önce hayaller ölür.

Hayat başladığın beşiğe geri dönmektir, o yüzden güç doğurmalıyız bu zorluklardan!

Lütfen bunu yapalım.

Elimizde olanı olmayana uzatalım.

En azından bu acımasız savaş ve yan etkileri bitene kadar efkarımızı içimize atalım.

İki kaşının arasına nefret çatanları bırakıp çocuklara bakalım.

Dalgalar yıksa da çocuklar inadına yine deniz kenarına yaparlar kumdan kalelerini.



Gidişin veda değil

Sanki kara sevdaydı

Hasretin kitabı yok

Sitemlerim sanaydı



Kalbimde çığlıklarım

Dinmedi hala acım

Unutamadım seni

Yine sana muhtacım



Hala ateşin yanar

Sevdalı yüreğimde

Zaten suç sende değil

Kör olası gözlerimde



Bir yürek kaldı bende

Hala seni düşünen

Bir yürek kaldı bende

Yalnızlıktan üşüyen



Hakkı YALÇIN



MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara dürüstlüğü öğret.

Cahil insanla tartışma.

Bilmediğini araştır.

Hiçbir konuda fanatik olma.



Putin'in içindeki şeytan başka bir şeytan tarafından güncellenir!



AŞKA DAİR!

Aşk iki kişilik sandal batarken, tek can yeleğini sevdiğine uzatmaktır.

Aşk bir insanın başına da sonuna da gelebilecek en güzel felakettir.

Aşk can kaybı olmadan bitmesi şüpheli, iki kişilik yolculuktur.

Aşk alt katında gururunu, üst katında fedakarlığını ağırlayan ev sahibidir.

Aşk ayrılıklarda payına dayak, ya da kurşun düşen sevda töresidir.

Aşk kendini gözden çıkarıp, sevdiğini göklere çıkarmaktır.

Aşk normal taklidi yapan iki insanın anormal duygularıdır.

Aşk basamakları olmayan yangın merdivenidir.

Aşk teslim olanla, teslim alan arasındaki duygusal savaştır.

Aşk nesli tükenmekte olan insanların hala peşinden koştuğu harika bir hayaldir.