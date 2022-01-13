Patron!

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Çünkü gerçek patronlar yeri geldiğinde yüreğinden, yeri geldiğinde sermayesinden harcar.

İşine son vereceği her işçi için empati yapar, işçilerini ayakta tutmanın diyetini de gerekirse ömrünü bozdurup karşılar.

Çünkü bunun huzuru her şeye değer.

Mutluluk Takvimi

Komedi filmi izle.

Marka meraklısı olma.

Sokaktaki kadından mendil al.

Gücün varsa yoksullara yardım et.

Sakin ol.

Tek kişilik bir aşk var

Kırılmış aynalarda

Seni tanıyan nasıl

Sensiz kalabilir ki

Seven yürek gitse de

Gözü arkada kalır

Bir veda nasıl senden

Güzel olabilir ki

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN

Bir insanı parayla satın alan masrafını mutlaka geri ister!

Pazarlama!

Magazindeki zehirli sarmaşıkların kahkaha seslerine alkış tutanlar, lösemili çocukların çığlıklarına kulak kabartabilseydi keşke.

Televizyon dizilerinde sadece güzel oldukları için başrol kapanlara alkış tutanlar, üniversite gençlerinin işsizliğine göz atabilseydi keşke.

Magazindeki nafaka şıllıklarının pohpohlanmasına göz yumanlar, o şehvetli iblislerin kaç genç kızın kanına girdiklerini de hesaplasaydı keşke.

"Benim kızım da bu soysuz pazarlamaya dahil olabilir" diye!