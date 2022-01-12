Karanlık!

FENERBAHÇE'DE yalan vaatlerle ve yöneteni yönetenlerle yeni bir filmin sonuna geliniyor.

Ali Koç'un 4 yıllık başkanlığında bütün yanlışlar denendi bütün bedeller de taraftarlar tarafından ödendi.

O taraftar şimdi ellerinde "megafon" olmadan haykırıyor; "Ali Koç istifa!" Sezona başladığı teknik direktörlere her daim yol gösterenler kendilerini bekleyen yolculuğa da hazır olacaklar.

Daha önce "istenmediğim yerde durmam" diyen Ali Koç neyi bekliyor?

Bundan sonraki haftalarda Trabzonspor'a kumpas kurulup aradaki farkın kapanmasını mı?

Yoksa direnmeyi unutan futbolcuların yürek ihtilalini mi?

***

Şampiyonluk ateşini yellemekle avuçlar dolusu kül olmuş parayı "sevda yangını" bellemek arasında sadece yıllar değil değerler de harcandı. Ama bir kere olsun aynaya bakılmadı.

Bu kadar para harcayacak kadar zengin olan bir kulüp hiç olmazsa maçları kazanacak kadar yürekli bir takım kurmalıydı ya da ruhsuzluktan hesap sormalıydı, sorulmadı.

Oysa sıkışınca "tünelin ucunda ışık var" var demekle, o karanlık tünele takımı kimin soktuğunu sorgulamak arasında bir gerçek duruyor.

Bu kulübün öznesi aydınlıktır, gerçek Fenerbahçe taraftarı karanlıkları hiç sevmemiş ve o yüzden Aziz Yıldırım için günlerce yürümüştür.

Peki, etrafındaki şüpheli şahısları Aziz Yıldırım'ın bıraktığı davaya tercih eden Ali Koç, yanlış yolda yürüdüğünü görmüş müdür? Hiç sanmıyorum.

Goygoycular tarafından pohpohlananların gerçeklerle işi yoktur.

O yüzden bugünleri ne Fenerbahçeli çocuklar bağışlar ne babaları.

Oysa o çocuklar 20 liralık harçlıklarını bile yardım piyangosunda Fenerbahçe'ye bağışlamışlardı.

***

Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ailesinin ve Konyaspor camiasının başı sağolsun.

Gencecik insanların aramızdan ayrılmasının derin bir hüznü oluyor.

O da gerçek emekçilerden biriydi, futbolcunun doğal olanıydı. Mekanı cennet olsun.