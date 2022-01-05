Mutluluk adına nafile umut!
Onlar hayatın ölümsüz ev sahipleri bizler de kiracılarız!
***Neymiş, kötülük adına her taşın altından çıkanlar bir daha insanlığın kalbine giremezmiş.
Onların insanlıkla ne zaman işleri olmuş ki böyle bir dertleri olsun!
Gözlerine bakın yeter!
***Neymiş, bir çocuk denize düştüğünde yüzme bilmediği halde denize atlamayan adam değilmiş!
Elbette değil ama çocuklarımızın kanını emenlere ve onlara adam diyenlere ne demeli!
***Neymiş, hayatın finişi varsa kötü insanların çıktıkları merdivenlerin bir de inişi varmış.
Görüş alanından insanlığı ve vicdanı çıkaranlar kötülüğe merdiven dayıyorsa vardır bir bildikleri.
Domuzlarda bile olmayan kötülük hala omuzlardaysa biz neyi konuşuyoruz?
***
Neymiş, kötülük yapmaktan başlarını kaşıyacak zamanları olmayanların günahlarını ödeştirecek zamanları da olmayacakmış!
Onların kitabında sevap ve vicdan yok. Onlar son nefesinde bile "vurun, kesin, öldürün!" diye haykırır yemin olsun!
***Neymiş, acımasız dünyanın unutturmaya çalıştıklarını hatırda tutmak insanlığın yasasında varmış!
Hak yemenin iyilik yapmaktan çok daha değerli olduğunu öğreten evrim projesi amacına ulaştıysa bizlerin hatırlattığı güzel insanlar kimin umurunda?
"Bunların modası çoktan geçti oğlum" diyenlerin mi?
***Ne güzel bir sözdür o; "iyiliği çiçeklerin saçtıkları koku gibi yapmazsan o iyiliğinin hayrı yoktur!" Kullandıkları cümlelerde bile ağzı kan kokanların iyilikle ve güzellikle işi yoksa çiçeklerden bahsetmenin de anlamı yoktur.
Kana susayan insanlar için çeşme yapılmadığına şükredelim.
***Serveti onuruyla bilinen insanlar tanıdık, apoletleri yüreklerdeydi ne zaman isimleri geçse rahmet okuruz.
Aç yattılar açıkta yattılar ama kimsenin ekmeğine göz dikmediler, kimseyi sırtından vurmadılar.
Asla yalan söylemedikleri çocuklara insanlık yasalarını öğrettiler; "namuslu bir insanın boğazından tek lokma haram geçmez!" diye. Şimdi yayılan yozlaşmanın damarlarında tedavisi imkansız bir virüs dolaşıyor.
***Kötü insanlar virüsten daha tehlikelidir, çünkü onların aşısı yoktur.
Bu gücün karşısında yelkenler suya iner ki, buna sadece para değil hukuk da dahildir!
O yüzden kötülüğün önü açıktır!
Hayat görünmez ufukta
Umutlar hep karanlıkta
Sırtımızdan vurulduk da
Ölmüyoruz ölmüyoruz
Kan yağıyor gözümüzden
Dert damlıyor yüzümüzden
Namus bildik sözümüzden
Dönmüyoruz dönmüyoruz
Günler geçti beklemekle
Derdi derde eklemekle
Her akşam kuru ekmekle
Doymuyoruz doymuyoruz
Hakkı Yalçın
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuğunda yeteneği keşfet.
Maskede burnunu da kapat.
Sanal alışverişe güvenme.
Kalbinde yılan cebinde akrep taşıyan zenginleri hiç sevmedim!
AYNEN ÖYLE!
Parasından başka hiçbir şeyi olmayan sonradan görme erkek, kaç zamandır ilişki yaşadığı kafa koparan magazin yıldızına sordu.
"Aynı zamanda nasıl hem bu kadar güzel hem de bu kadar salak olabildiğini anlamıyorum." Kafa koparan kadın yanıtladı;
"açıklamama izin ver." Ve açıkladı. "Allah senin gibilerinin parasını yemem için beni güzel yarattı, senin gibi ciğeri beş para etmez bir adamla hala birlikte olabilecek kadar da salak yarattı."