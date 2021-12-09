Armağan!

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Zaman buharlaşıp gider ama tarihe yazılanlar silinmez.

İyilik hareketiyle kulüpleri harika bir eyleme davet eden Turgay Demir'e ve bu daveti protokolle taçlandıran Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e kocaman alkışlar.

Ormanlar ülkenin nefes borusudur ve her dikilen fidan doğmamış çocuklara armağandır.

Not: Kuşların süslediği ağaçlardan güzel manzara tanımıyorum.

Mutluluk Takvimi

Sokak müzisyenine para ver.

Vicdanını sorgula.

Maskeni çıkarma.

Klasikleri oku.

Sebze ye.

Nasıl anlatsam

Bilmem ki nasıl

Ben doğdum doğalı

Aşkta kayıbım

Yakışmaz diyene

Yakışmaz asıl

Ağlamak ayıpsa

Benim ayıbım

Aşka düşen ağlar

Elinde değil

Vefasız bir aşkın

Ahiretinde

Doğarken öğrendim

Ben ağlamayı

Hepimiz insanız

Nihayetinde

Hakkı YALÇIN

Ölüm bile bazı insanların yüzündeki güzelliği alamaz.

Kedi ile fare!

Ciğercinin kedisi falan derlerdi de ne ciğeri ne kedisi.

Kedilere ciğer atan kasaplar da kalmadı artık, o kasaplardan medet uman kediler de.

Anlayacağınız şimdiki zamanda kasapların önü kedilere müsait değil.

Vicdanlı insanların mamaları olmasa kedilerin fare beklemekten başka çaresi kalmayacak ama eski fareler de kalmadı artık.

Onlar da yeraltında çete kurmuşlar!

Masallar bile evrim geçiriyor artık!