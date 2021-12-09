Başlık 'Sarı Kart Ormanları.' Yazının temeli 1995 yılında köşesinde yazdığı seslenişin yeni versiyonuydu.
Adres; Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ve futbolcular.
Özne yakılan ormanlarımızın onarımı, gizli özne futbol kulüplerinin fidanlarla tarih yazması.
***Turgay Demir bu önerisini 1995 yılından beri canlı tuttu.
"Bizim ülkemizde UEFA gibi sarı ve kırmızı kartlara federasyon tarafından para cezası kesilmiyor, bu sezondan itibaren yeni bir uygulamaya geçilsin." Uygulamada istediği doğaya yatırım.
"Her sarı kart için bir fidan, her kırmızı kart için 5 fidan."
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"Sarı Kart Ormanları için ilk fidanlar yeni sezonda dikilecek!" diyen Nihat Özdemir sözünün de arkasında durdu.
Birkaç gün önce Türkiye Futbol Federasyonu ile Orman Genel Müdürlüğü arasında "Ağaçlandırma Protokolü" imzalandı.
Kulüpler her sarı kart için 1 fidan, her kırmızı kart için 5 fidan, atılan goller için de istedikleri kadar fidan dikecek.
Aslında kartlar ve sayılar simge, meselenin özü doğaya ve insanlığa geri dönüşüm.
Turgay Demir bir şeyleri kurtarmak adına üzerine düşeni yaparken, bu çağrıya sessiz kalınırsa bedelin büyük olacağını biliyor.
Not: Mademki toprak ana, acı gerçekler yarın çok daha acılarını doğuracaktır.
***Bundan 20 yıl önce yapılan bir araştırmaya göre dünyada iklim değişikliklerinin önüne geçebilmek için kişi başına 10 bin fidan dikilmesi gerekiyordu.
Şimdi ocağına incir ağacı dikilen dünyada bu rakam herhalde kişi başına 100 bini bulmuştur.
Bunu da bir kenara not edelim.
***Türkiye Futbol Federasyonu ve Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre genişlemeye müsait arazide her kulüp adına koru düzenlenecek.
O koruları fidanlarla doldurmak için futbolcuların kart görmesini beklemeye gerek yok.
İyiliğin peşinden gitmek yeterli.
Not: Herkes kendisinden önce dikilen ağaçların yakıldığı gerçeğini görmekle, bir tane ağaç dikmediği gerçeğinin arasındaki tarzını sorgulamakla yükümlüdür.
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Zaman buharlaşıp gider ama tarihe yazılanlar silinmez.
İyilik hareketiyle kulüpleri harika bir eyleme davet eden Turgay Demir'e ve bu daveti protokolle taçlandıran Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e kocaman alkışlar.
Ormanlar ülkenin nefes borusudur ve her dikilen fidan doğmamış çocuklara armağandır.
Not: Kuşların süslediği ağaçlardan güzel manzara tanımıyorum.
Mutluluk Takvimi
Sokak müzisyenine para ver.
Vicdanını sorgula.
Maskeni çıkarma.
Klasikleri oku.
Sebze ye.
Nasıl anlatsam
Bilmem ki nasıl
Ben doğdum doğalı
Aşkta kayıbım
Yakışmaz diyene
Yakışmaz asıl
Ağlamak ayıpsa
Benim ayıbım
Aşka düşen ağlar
Elinde değil
Vefasız bir aşkın
Ahiretinde
Doğarken öğrendim
Ben ağlamayı
Hepimiz insanız
Nihayetinde
Hakkı YALÇIN
Ölüm bile bazı insanların yüzündeki güzelliği alamaz.
Kedi ile fare!
Ciğercinin kedisi falan derlerdi de ne ciğeri ne kedisi.
Kedilere ciğer atan kasaplar da kalmadı artık, o kasaplardan medet uman kediler de.
Anlayacağınız şimdiki zamanda kasapların önü kedilere müsait değil.
Vicdanlı insanların mamaları olmasa kedilerin fare beklemekten başka çaresi kalmayacak ama eski fareler de kalmadı artık.
Onlar da yeraltında çete kurmuşlar!
Masallar bile evrim geçiriyor artık!