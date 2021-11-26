Uzun hikaye!

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Doların yükselmesini fırsat bilip, insanların kanını emenlerin kan grubunu yeniden tanımlaması gerek.

"Kansız" olmadıklarını göstermek adına!

Doların yükselmesini "siyasi bir silah" olarak görüp ellerini ovuşturanların da önce aynadaki yüzlerini görmesi gerek.

İnsanlık adına!

Sonrası uzun hikaye!

Bizler "üç kuruşumuz yoktu ama masallarımız vardı" diyen annelerin çocuklarıyız.

Komşuda pişenlerin komşuya düştüğünü bilenlerdeniz. İyi günde de dar günde de!

Mutluluk Takvimi

Televizyon dizilerini reddet!

Ekmeğini evinde kendin yap.

Gerekeni değil ihtiyacın olanı al.

Hayatı sorgula.

En çok neyi özlüyorum

Biliyor musun

O çocuk ellerini

Bana baktığın zaman

Aklımı alan gözlerini

Bizim aşkımızın

Tarifi yoktu

Benzersiz sevmiştik

Birbirimizi

Nasıl kazandıysak

Öyle kaybettik

Şimdi kim arar

Kim bulur izimizi

Bildiğini okur zaman

Kader bize düşmanmış

Biz bile ayrıldıysak

Demek ki aşk yalanmış

Hakkı YALÇIN

Zenginin ahlaksızı yoksulun ahlaksızından daha tehlikelidir.