O anneler ki yabancı paraların ancak resmini görmüştür.
Şimdi "kudurmuş" doların elinde her gün yeniden yazılan tüccar masallarına yem ediliyoruz.
Vicdanlar kurumuş! Doların istediklerine karşılık verenler bir koyuyor bin alıyor.
Doların yükseldiği gün fiyatların etiketleri anında değişiyor.
Soru: Bir günde böylesine zamları hak eden ne oluyor?
Cevap: Fırsat bu fırsat!
Domatesin üreticiden çıkan fiyatıyla marketlerdeki fiyatı arasındaki uçurumda kaç gariban aile sallanıyor da "kaç kansız tüccar" her yıl altına son model otomobil alıyor!
***
Otomobil galerilerinde sıfır araç almak için aylar öncesinden kuyruğa girenler var, bunlar yükselen doların hatırlı müşterileri.
Bir tarafta açlık öte yanda sükse!
Ayakkabılarını alt geçitlerden alanlarla, ünlü markaların ayakkabılarını bir giyip bir daha giymeyenler arasındaki uçurum da caba!
Hayatını idame ettirmek isteyenlerin gönlüne göre bir hava akımı olacak mı acaba?
***Asla arkasında durmadığımız ama gerçekten yaşanmış bir olay.
Yaşlı bir kadın marketten elindeki iki torbayla çıktı. Torbaların içinde günlük gıda ihtiyaçları ve biraz da meyve vardı.
Yolun karşı tarafındaki evine doğru yol alırken birden karşısına bir adam çıktı.
Küçük bir çakı vardı elinde; "torbaları bana ver" dedi.
Yaşlı kadın adamın yüzüne baktı, temiz bir yüz ve çaresiz bir bakış gördü ve elindeki torbaları uzattı.
Adam çekingen bir halde torbaları alırken, yaşlı kadın "para da ister misin?" diye sordu.
Malını çaldığı kadının insani bonkörlüğü fazla geldi adama.
"Benim ihtiyacım olan bu" dedi, gözlerinin ucunda bir hıçkırık çekip gitti.
Yaşlı kadın yeniden girdi markete.
Malı gasp edilmiş olsa da yerine ulaştığı için huzur duydu belki.
Dolar ganimetçilerinin yanında bu adamı masum buldu belki.
***
Doların yükselmesini fırsat bilip, insanların kanını emenlerin kan grubunu yeniden tanımlaması gerek.
"Kansız" olmadıklarını göstermek adına!
Doların yükselmesini "siyasi bir silah" olarak görüp ellerini ovuşturanların da önce aynadaki yüzlerini görmesi gerek.
İnsanlık adına!
Sonrası uzun hikaye!
Bizler "üç kuruşumuz yoktu ama masallarımız vardı" diyen annelerin çocuklarıyız.
Komşuda pişenlerin komşuya düştüğünü bilenlerdeniz. İyi günde de dar günde de!
Mutluluk Takvimi
Televizyon dizilerini reddet!
Ekmeğini evinde kendin yap.
Gerekeni değil ihtiyacın olanı al.
Hayatı sorgula.
En çok neyi özlüyorum
Biliyor musun
O çocuk ellerini
Bana baktığın zaman
Aklımı alan gözlerini
Bizim aşkımızın
Tarifi yoktu
Benzersiz sevmiştik
Birbirimizi
Nasıl kazandıysak
Öyle kaybettik
Şimdi kim arar
Kim bulur izimizi
Bildiğini okur zaman
Kader bize düşmanmış
Biz bile ayrıldıysak
Demek ki aşk yalanmış
Hakkı YALÇIN
Zenginin ahlaksızı yoksulun ahlaksızından daha tehlikelidir.