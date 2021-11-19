Dolar!

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Bir yerde okumuştum; "zenginlik belki de en iğrenç yoksulluktur" diye.

Parayla ölümüne sözleşme yapanlar için bu cümle iltifat yerine geçerse hiç şaşırmam!

Hele kolay zengin olanlara ve yükselen dolarla alçalanlara!

Mutluluk Takvimi

Mutlu olmak için sebep yarat.

Kredi limitini aşma.

Oltayla balık tut.

Talih oyunlarına güvenme.

Bir zamanlar can bildiğin

Yabancıyla bir tutulur

Adına yemin verdiğin

Unutulur unutulur

Nerde gözlerde tütmeler

Kapıyı vurup gitmeler

Sabahı sabah etmeler

Unutulur unutulur

Vefa bilmez hiçbir veda

Yorgun güneş vurur cama

Unutamam dersin ama

Gözün gibi bakanlar da

Yananlar da yakanlar da

Unutulur unutulur

Hakkı YALÇIN

Eski sokaklar kadar yaşlı olmalıydı çocuklarımızın parkları.

Garip hukuk!

Kadın ölümlerinin önünün kesilmemesinin birçok nedeni var.

Öldürülen kadının bedenine eski sevgilisi tarafından saplanan sayısız bıçak darbesini "tutkunun darbeleri" sayan mahkeme kararını hatırlıyorum.

Ve bu tutkunun gerekçe gösterilip o katile indirim yapıldığını.

Hala ayakta duran bu hukuk böyle erkeklere cezai indirim sağlamak için çırpınıyorsa, o ülkede kadınların hayatından her zaman endişe duyulur.

Ne acıdır ki böyle bir hukukun şöhreti de dünyanın en ücra köşelerinden bile duyulur.