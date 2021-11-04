Tayyip Erdoğan

SİYASET yazmayı sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan'ın sağlığı üzerinden zalim bir siyaset yapıldığını görüyor ve üzülüyorum.

Verdiği emeklerin onun yüzündeki çizgilerle kardeş olduğunu bildiğim ve italik duruşunu hiç görmediğim içindir ki kendisine sağlık dilemekle yükümlüyüm.

Önce insan olduğu için sonra Cumhurbaşkanımız olduğu için.



Tayyip Erdoğan politikada sokaklardan gelmiş bir çocuğun mucizesidir.

Onunki düz koşudur.

Terlemiş midir? Hem de çok!

Hizmetleri yadsınır mı? Asla!

Yanlışları var mıdır?

Elbette, kimin yok ki!



Yıllar önce yazmışım.

"Bir adamı izliyorum.

Yılın her günü ülkesi için çalışan, zamanın akışı gibi hızlı.

Hicaz, nihavent şarkılar dinlerdi gençliğinde, şimdi insanların dertlerini dinliyor. Hayatın gerçeklerini soluyor günbegün. Kendi gerçeklerinden izinli, özlemlerini ertelediği muhakkak.



Bir adamı izliyorum.

Büyük kalelerin küçük taşlardan yapıldığını öğrenmiş sabır işçisi, bazen dipten gelen bir okyanus dalgası.

Gömleğini günlük koşularda terletmiş.

Hala gözlerinde korkunun yeri olmayan Kasımpaşalı delikanlı.

Halen yüzlerce küreği tek başına çeken forsa.

Uzun yolculukların yorgunluğundan bir kez olsun şikayetçi olmamış.

Yıkılmasına ıslık çalanların kara gölgelerine sihri yetmiş. Bir ülkenin tarihine adını altın harflerle yazdırmış.



Bir adamı izliyorum.

Ne babadan kalma huylarını eskitti ne inandığı doğruları.

Tuzun ve ekmeğin hatırını bildi, kötü günlerinde yanında olanlara vefasından zerre kadar sapmadı. Bakışları bile yenilmedi hiç, asırlık bir çınar duruşu var.

Toplumsal sevginin borcunu halka hizmetle ödüyor. O yüzden onun için can yelekleri gökyüzündedir.

Adedi milyonlarca insanın duası!



Bir adamı izliyorum.

İnsan hali bu, içine düştüğü boşluk yok mudur? Yorgunluğunu gizlemekten usandığı zamanlarda ne yapıyordur?

Bir deniz kıyısında yapayalnız yürümenin özlemini çekiyor mudur?

Eski zaman şarkılarını dinlemeyeli kaç zaman oldu acaba? En son ne zaman baktı Çobanyıldızı'na?" H H H

Ölüm hepimizin kardeşi, hatta yaka çiçeği. "Allah uzun boylu adama uzun ömür versin" diyenleri çok oldukça sonsuzluğa uzanan bir masaldır ölüm!

Hiç kusura bakılmasın, Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesindeki yeri dolmaz. Doldurmak isteyenler önce kendi içlerindeki boşluğu doldursun.

İnsanların sağlığı üzerinden insafsızca siyaset yapacaklarına.

Mutluluk Takvimi

Hiçbir haksızlığa 'bana ne' deme.

Bahis oyunlarından uzak dur.

Maskeni tak.

Arada bir kendini sorgula.

Modayı boş ver.

Acılar çadır kurmuş

Gönlümün otağına

Her akşam uzanırım

Hasretin yatağına

Ellere uysal deniz

Bana dinmez fırtına

Her sabah biraz daha

Yükler biner sırtıma

Tütün kokar ellerim

Cebimde ekmek param

Sadece nefes almak

Benim bütün maceram

Ömrüme kilit vurur

Bu şehrin ışıkları

Yüreğime dokunur

O sahte aşıkları

Hakkı YALÇIN

Bazıları başkalarının hayatını mahvetmek için dünyaya gelmiştir.

Yargılamak!

Genç kızların giydiği yırtık blucinleri işaret edenlere soralım;

"çocuklarımızın sınav soruları çalınırken neredeydiniz?" Çocuklarımız taciz edilirken, kadınlar katledilirken sizin ağzınızdan neden bir çift lakırdı çıkmadı? Çıktı da biz mi duymadık?

İnsanları giysileriyle yargılarken kendinizi yargılamayı da düşünüyor musunuz?

Not: Aynalar bakmak içindir!