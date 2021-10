Şehvet borsası!

BUNDAN birkaç yıl önce Pendik'te bir şirkette aşçılık yapan bir anne, işyerine ait 2,5 kilo köfteyi kendi dolabına koyduğu için mahkemeye çıkarılmıştı. Savunması analık duygusuyla doluydu; "köfteleri aç çocuğum için alacaktım!" Cümlenin öznesi; "alacaktım!" Mahkeme kararını vermişti;

"çalınmamış köftelerin bedeli 16 ay hapis!" Kötünün örneği olmaz! Sana ait olmayan hiçbir şeyi almayacaksın ama o anneye çok üzülmüştüm.

Gerçek hırsızların, alkollü kullandıkları lüks otomobilleriyle polis memurunu öldürenlerin hapse girmediği bir ülkede.



Magazin dünyasında ne kadınlar vardır, alçak ruhlu zengin erkeklere kendilerini teşhir etmek için kameraların içine düşerler.

Ayaklar altında gezinirken bir anda nasıl yükseldiklerini görebiliriz.

Onların güzellikleri vardır, şehvetli duruşları, sosyal medyada takipçileri.

Böyle kadınlardan biri sırf para için soysuz bir adamın koynuna girer, hatta böyle birini ağına düşürür evlenir.

Görkemli bir hayatın içinde bir eli yağda bir eli balda yaşar. Sabah akşam alnına dolar yapıştırır hırsız kocası.



Başka bir yerde onurlu bir kadın hayatın zorluklarını yaşarken, insani değerlerin peşini bırakmaz.

Para için değil sevdiği için evlenir. İki oda bir mutfak kiralık evde kıt kanaat yaşarken her sabahları alnına dua koyar kocası.



Evlendikten sonra boşanmaya hazır olan onursuz kadın sırf nafakayı garantilemek için çocuk doğurur.

O çocuğun adına katacağı lekeye bakmaz, sadece giydiği markaya bakar, magazin aleminde atacağı havaya.

Ahlaksızlık onda tiryakilik yapar, onun dünyası paranın ekseninde döner.

Evliyken fingirdeşip "yedekte beklettiği" başka bir zengin daha vardır.

Buna "hayatın b planı" der!



Onurlu kadın her şeyi kalbiyle yapar, çocuk doğurmayı da.

Kendi bütçesine uygun giysileri seçer, semt pazarına gider. Hevesini kursağında taşır kimseye belli etmez.

Kendi çocuğu ağlarken bile komşunun çocuğunun sesini duyar.

Doymadan kalktığı sofralar başkaları da doysun diyedir.



Haysiyetsizliğin şehvet borsalarında dolar üzerinden işlem görmesi sebepsiz değildir.

Böyle ucuz ünlülere paha biçilmeyen bir düzende, aşçılık yaptığı işyerinde "köfteyi alacaktım" diyen annenin her zaman bağışlanır bir yanı vardır.

Ama para için her türlü soysuzluğun koynuna girip, "hırsız nafakasıyla" sükse yapan haysiyetsiz kadınların gözümde "bit kadar" değeri yoktur.

Mutluluk Takvimi

Pahalı giysilere özenme.

Yoğurt çorbası yap.

Dizilerden uzak dur.

Vefa duygusunu asla unutma.

Umursamıyor beni

Cezamı sürdürüyor

Deli gibi sevdiğimi

Bildiği halde

Bıkmadım usanmadım

Yokluğunu sevmekten

Beni mahrum ediyor

Sevdiği halde

Varlığım yokluğuna

Armağan olsun

Tenine başka ten

Değene kadar

Bu yürek senden hiç

Vazgeçmeyecek

Sen peşimi bırak

Diyene kadar

Hakkı YALÇIN

Kansız tüccarların sütü de bozuktur peyniri de.

Benim nostaljim!

Öncekiler eğilip alnından öperdi çocukları, şimdikiler çocukları diz çöktürüyor.

Öncekiler gerçek adaletten yanaydı, suçu olmadan suçlananların yanında dururdu.

Şimdikiler suçlanmamak için suçlayanların saflarında duruyor.

Öncekiler baki kalan bu kubbede hoş bir sedanın peşindeydi, şimdikiler sadece paranın peşinde.

Öncekiler aşk insanıydı sevgiyle sulardı çiçekleri, şimdikiler suyu kanla değiştirdiler.

Öncekiler pantolonları yamalı gezerdi şimdikiler güçlüye yamanıyor.

Gel de nostalji delisi olma!